"Usłyszeliśmy wielki wybuch. Przewracaliśmy się w wagonie, aż upadliśmy na boki… potem była panika, kable, wszędzie ogień, ogień był natychmiastowy. Wszystko płonęło, ogień był na prawo i lewo. Ludzie krzyczeli, byli uwięzieni" - relacjonuje dla Sky News 28-letni Stergios Minenis, jeden z pasażerów, któremu udało się przeżyć katastrofę kolejową. Wstępne raporty mówią, że pociąg pasażerski jechał z prędkością ok. 160 km na godz., gdy zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka towarowym składem. Do czołowego zderzenia doszło tuż przed Vale of Tempe, wąwozem oddzielającym regiony Tesalii i Macedonii.

Tragedia w Grecji. Zderzenie pociągów. "Kilku pasażerów wyrzuciło przez okna"

Zgodnie z informacjami lokalnej policji, ​​kilka wagonów wypadło z szyn, a co najmniej trzy się zapaliły. Świadkowie relacjonują, że siła uderzenia była tak ogromna, że część pasażerów wyrzuciło z pociągu. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego, że pociągi na siebie najechały. Wiadomo za to, że pasażerskim podróżowało 350 osób, z czego już ponad 30 nie żyje, a 85 jest rannych. Władze zmobilizowały do akcji ratunkowej około 150 strażaków i 40 karetek pogotowia. Akcja wciąż trwa.

Katastrofa kolejowa w Grecji. "Dobrze, ze nie w tunelu"

"Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Wszędzie wokół zniszczonych pociągów leżały ludzkie szczątki. Strażacy wciąż wyciągają spod gruzów zmarłych" - relacjonują świadkowie cytowani przez Sky News. Greckie media są zgodne, że to "najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła". Yannis Ditsas, prezes Panhelleńskiej Federacji Pracowników Kolei, powiedział, że nie jest w stanie stwierdzić, jakie są przyczyny tragedii. Powiedział, że jedynym pocieszeniem jest to, że katastrofa nie miała miejsca w pobliskim tunelu.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injuredRescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train. It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023

