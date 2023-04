i Autor: Gofundme

Całe życie było przed nią...

Koszmarna śmierć 18-latki! Sześć razy przestawało bić jej serce. Kilka godzin wcześniej rozbolała ją noga

Nikt się nie spodziewał, że gdy zaledwie 18-letnia Aimee Singleton poczuła ciężki do zniesienia ból w nodze, która po chwili zaczęła bardzo puchnąć, oznaczać będzie to dla niej wyrok śmierci! Nastolatka po tym, jak zemdlała z bólu trafiła do szpitala, gdzie pomimo heroicznej walki lekarzy zmarła. - Szybkość, z jaką to wszystko się wydarzyło, jest najbardziej szokująca - miała powiedzieć znajoma pogrążonej w żalu rodziny. Co się stało 18-letniej Aimee Singleton?