i Autor: Pixabay.com

horror w slumsach

Koszmarny bilans wycieku gazu. Nie żyje co najmniej 16 osób! Wśród ofiar jest trójka dzieci!

Policja z Republiki Środkowej Afryki poinformowała o tragedii, do jakiej doszło w slumsach położonych 40 km od Johannesburga. Doszło tam do wycieku gazu, który pozbawił życia aż 16 mieszkańców. Co więcej, wśród ofiar jest trójka dzieci! Jakby tego było mało, tamtejsze służby ujawniły, że liczba ofiar może wzrosnąć.