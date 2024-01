Kot zniszczył jej nagie selfie! Bohater drugiego planu kontra Lottie Moss

Kot skradł selfie pięknej Lottie Moss. Futrzak wkradł się na zdjęcie modelki w najmniej spodziewanym momencie

Lottie Moss (26 l.) to przyrodnia siostra sławnej top modelki Kate Moss (50 l.). W przeciwieństwie do Kate, Lottie nie robi kariery na światowych wybiegach u najlepszych projektantów. Zarabia na życie sprzedawaniem swoich nagich zdjęć w internecie i nie raz już mówiła, że w ogóle się tego nie wstydzi, a w dodatku zarobki są rewelacyjne. Nie przejmuje się drwinami, jednak to nie oznacza, że jej życie usłane jest różami. Wprost przeciwnie! Ostatnio Lottie Moss przeżyła istny koszmar.

Lottie tłumaczy się przed fanami. "Mała dziewczynka zawsze blisko mnie"

Modelka właśnie robiła sobie seksowne i niemal nagie selfie, gdy podstępny kot skradł całą uwagę fanów. Piękna modelka daremnie wyginała się w przezroczystych fatałaszkach. Kot z bohatera drugiego planu nieuchronnie został bohaterem pierwszoplanowym. Lottie poczuła się zobowiązana do wyjaśnienia tej sytuacji. "Lil girl always near me", czyli "Mała dziewczynka zawsze blisko mnie" - napisała Lottie na seksownym selfie, dodając strzałkę wskazującą na kota wylegującego się na kanapie.

Sonda Wolisz psy czy koty? Tylko i wyłącznie koty Żadnych kotów! Tylko psy Żadnych zwierząt Inne zwierzę

Lottie Moss strips to daring see-through bra and underwear in racy bedroom snapFormer Celebs Go Dating star Lottie Moss put on an eye-popping display posing in a white and see-through lingerie set ahead of her wild New Year's Eve celebrations pic.twitter.com/okKI6W0VN4— Naijagigitv (@naijagigitv) December 31, 2023

i Autor: instagram

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej