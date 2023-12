Leonardo DiCaprio poderwał Lottie Moss! Zanim się urodziła, był z jej siostrą!

Leonardo DiCaprio już rzucił Vittorię Ceretii? Na imprezie w Londynie zbliżył się do skandalistki Lottie Moss

Kolejna sensacja na salonach! A jej bohaterem jest znów Leonardo DiCaprio (49 l.). Aktor jeszcze niedawno był zakochany po uszy w Vittorii Ceretti (25 l.). Znajomi pary donosili, że to coś więcej niż przelotny romans, niektórzy spekulowali nawet, że gwiazdor "Titanica" niebawem stanie na ślubnym kobiercu. Ale nic takiego chyba się nie wydarzy. Wszystko przez... Lottie Moss (25 l.). Tak pisze "Daily Mail", powołując się na niedyskretnych uczestników pewnej imprezy w Londynie w klubie Chiltern Firehouse. Leo i Lottie przyszli osobno, on zamaskował się maseczką, okularami i czapką, lecz i tak został rozpoznany. „Leonardo i Lottie byli w tym samym pokoju, oczywiście lgnęli do siebie nawzajem. Rozmawiali i chichotali do późnych godzin nocnych, kiedy nadszedł czas, aby zakończyć wieczór. Opuścili klub we wczesnych godzinach porannych po świetnej zabawie. To sprawiło, że ludzie zaczęli gadać. Obydwoje są gwiazdami, które lubią dobrze się bawić” - opowiada tajemniczy informator.

The Sun z kolei donosi: „Leo i Lottie świetnie się bawili i wydawali się naprawdę blisko siebie. Przybyli osobno, ale w odstępie zaledwie kilku minut i zasiedli do stołu z innymi przyjaciółmi. Ich bliskość bardzo dziwiła, a ludzie w klubie rozmawiali o Kate, a także o tym, że Lottie wydaje się być w odpowiednim wieku dla Leo”. Chodzi o to, że DiCaprio w 1993 roku spotykał się z Kate Moss, przyrodnią siostrą modeleczki Lottie, któej wówczas nie było jeszcze nawet w planach. Dziś Lottie zarabia głównie na sprzedawaniu swoich nagich fotek. Może właśnie nimi skusiła DiCaprio? Pozostaje czekać na reakcję Vittorii Ceretii na te doniesienia!

Leonardo DiCaprio enjoys a night of partying with Lottie Moss at London's Chiltern Firehouse - 30 years after he dated her sister Kate https://t.co/6Honnl0bQi pic.twitter.com/M7UWexQWMa— Daily Mail Online (@MailOnline) December 13, 2023

