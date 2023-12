Wielki dramat pięknej Lottie Moss! Mocne seks wyznanie

Britney Spears pokazała fanom NAGĄ PUPĘ! Co dzieje się z gwiazdą?!

Znany muzyk nie żyje! Shane McGowan był wokalistą The Pogues

Lottie Moss załamana! Mężczyźni nie mogą utrafić w jej punkt G. Nie owijała w bawełnę

Lottie Moss (25 l.) to przyrodnia siostra sławnej top modelki Kate Moss (49 l.). W przeciwieństwie do Kate, Lottie nie robi kariery na światowych wybiegach u najlepszych projektantów. Zarabia na życie sprzedawaniem swoich nagich zdjęć w internecie i nie raz już mówiła, że w ogóle się tego nie wstydzi, a zarobki są rewelacyjne. Nie przejmuje się drwinami, jednak to nie oznacza, że jej życie usłane jest różami. Wprost przeciwnie! Piękna Lottie Moss przeżywa istny koszmar. Chociaż zdawałoby się, że taka top modelka nie może opędzić się od mężczyzn, a w sypialni wiedzie jej się doskonale, prawda jest jednak szokująca. Lottie pożaliła się w najnowszym wywiadzie fanom na katastrofalne umiejętności łóżkowe swoich kochanków!

Dramat siostry Kate Moss. Potrzebny natychmiastowy ratunek

Modelka poczyniła swoje seks wyznania w programie 4Reality zatytułowanym Don’t@MeBabes. W zwiastunie odcinka, który zostanie wyemitowany 30 listopada, Lottie przypuściła atak na swoich dotychczasowych kochanków. Nie szczędziła im złośliwości, mówiąc o ich marnych łóżkowych umiejętnościach! Użyła ulicznej metafory, opisując bezowocne wysiłki mężczyzn dążących do utrafienia w słynny punkt G. "Centralny Londyn to łechtaczka, prawda? A oni są gdzieś na skrzyżowaniu w Clapham!” - drwiła gwiazdka. Są jacyś chętni do pospieszenia jej na ratunek?

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

Lottie Moss takes brutal swipe at ex lovers' performance in bed with explicit commenthttps://t.co/hJlSYaYIYD pic.twitter.com/9q1VwAyfhT— Daily Star (@dailystar) November 27, 2023

QUIZ o seksie, czyli sztuka kochania. Tylko ekspert zdobędzie komplet punktów. Dasz radę? Pytanie 1 z 15 Gdzie kobieta ma strefy erogenne? W pochwie Może mieć niemal na całym ciele Na piersiach Dalej