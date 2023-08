Lottie Moss otwiera szkołę striptizu! Modelka chce nauczać rozbierania

Lottie Moss będzie uczyć, jak rozbierać się w internecie i sprzedawać swoje nagie zdjęcia. Siostra Kate Moss otwiera szkołę wirtualnego striptizu

Lottie Moss (25 l.) była jeszcze niedawno dobrze zapowiadającą się modelką młodego pokolenia. Siostrze samej Kate Moss (49 l.) wróżono wielką karierę na wybiegach. Tymczasem piękna Lottie wpadła w wir imprez i odwyków, a prestiżowe zlecenia nie nadeszły. Gwiazdka pokochała za to... internetowe platformy dla dorosłych. Postanowiła zarabiać na rozbieraniu się w sieci. "Odblokuj dostęp, by zobaczyć moje piersi pupę i całe ciało całe mokre i namydlone" - głosiła jej pierwsza reklama... "Jej kariera sięgnęła dna" - komentowali specjaliści z branży mody w "The Sun". Lottie Moss odpowiadała w mediach społecznościowych: "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie". Teraz wiecznie rozebrana gwiazdka ogłosiła, że zaczyna nauczanie! Uważa, że jej ogromne doświadczenie w zrzucaniu ciuszków w internecie pozwala jej na założenie specjalnej szkoły wirtualnego striptizu.

„Zrobiłam tak wiele w tej branży, więc mam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc dziewczynom”

„Zakładam agencję dla twórców internetowych. Jako agencja będziemy zarządzać ich kontami. Pomożemy im dowiedzieć się, co publikować i tym podobne rzeczy. I upewnię się, że dostaną pieniądze, na które zasługują oraz że robią tylko te rzeczy, z którymi czują się komfortowo i nie są zmuszani do robienia niczego, na co nie wyrażają zgody” - opowiada podekscytowana Lottie w programie telewizyjnym Celebs Go Dating. „Zrobiłam tak wiele w tej branży, więc mam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc dziewczynom w sprawach online” - obiecuje Lottie.

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

Lottie Moss set to launch agency for online strippinghttps://t.co/E2fsun7AM5— Daily Star (@dailystar) August 16, 2023