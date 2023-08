Lottie Moss odprawia nagie rytuały! Chodzi o miłość i seks

Lottie Moss odprawia nago miłosne czary! 25-latka zrzuciła odzienie i zapaliła świece

Lottie Moss (25 l.) dobrze wie, jak zwrócić na siebie uwagę! Siostra legendarnej top modelki Kate Moss jak zwykle wykorzystała stary, sprawdzony sposób, czyli rozebrała się do naga, a zdjęcia przedstawiające swe ponętne ciało zamieściła na Instagramie. Ale tym razem piękna Lottie nie poprzestała na zrzuceniu ciuszków i pozowaniu do fotek. Teraz 25-latka urządziła prawdziwy sabat czarownic i odprawia tajemnicze rytuały miłosne! Na serii zdjęć fani zobaczyli golutką Lottie ze świecami, z podpisem "Hex your ex", co znaczy mniej więcej "zaczaruj swojego byłego". Czy Lottie rzuca na nich miłosne uroki, a może to jakaś zemsta? Eks kochankowie gwiazdki w każdym razie powinni mieć się na baczności!

Siostra Kate Moss rozbiera się za pięć dolarów. Lottie Moss twierdzi, że jest z tego dumna

Lottie Moss (25 l.) była jeszcze niedawno dobrze zapowiadającą się modelką młodego pokolenia. Siostrze samej Kate Moss (49 l.) wróżono wielką karierę i zarobienie milionów. Tymczasem piękna Lottie wpadła w wir imprez i odwyków, a prestiżowe zlecenia nie nadeszły. Gwiazdka pokochała za to... internetowe platformy dla dorosłych. Postanowiła zarabiać na rozbieraniu się w sieci. "Odblokuj dostęp, by zobaczyć moje piersi pupę i całe ciało całe mokre i namydlone" - głosiła jej pierwsza reklama... "Jej kariera sięgnęła dna" - komentowali specjaliści z branży mody w "The Sun". Lottie Moss odpowiadała w mediach społecznościowych: "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie".

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Zobacz, czy odpowiesz choć na połowę pytań! Pytanie 1 z 10 Co znaczy słowo "basically"? Brutalnie Zasadniczo Bezobjawowo Dalej