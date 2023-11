Wojna Lottie Moss z Kate Moss! Młoda piękność atakuje gwiazdę!

Podróż poślubna na Karaiby zakończyła się tragedią. Mariana została wdową! "To takie trudne i bolesne"

Młoda gwiazdka Lottie Moss (25 l.) znowu zaatakowała starszą przyrodnią siostrę Kate Moss (49 l.)! Podczas gdy Kate to sławna top modelka i legenda wybiegów, która w wieku Lottie była już prawdziwą gwiazdą, Lottie tylko imprezuje i zarabia na sprzedaży własnych nagich fotek. Udzieliła ostatnio wywiadu dla New! Magazine. Znów skarżyła się na Kate! „Jak powiedzieć ludziom, że jej nie znam i że ona nie odpisuje na moje SMS-y?!" - wołała Lottie. W jeszcze innym wywiadzie, w programie Celebs Go Dating, powiedziała prowadzącej, iż ona i jej siostra były „ciągle porównywane”. „Ja i moja siostra nigdy nie byliśmy sobie blisko. Istnieje duża różnica wieku. Ona nie musi chcieć mieć ze mną relacji. Kiedy byłam młodsza, nie mogłam tego zrozumieć" - żaliła się Lottie.

Lottie o Kate: "Wierzcie mi lub nie, ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała"

"Wiem, że zaczynałam z bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jestem siostrą kogoś bardzo sławnego. Ale wierzcie mi lub nie, ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała" - pisała wcześniej młodsza z sióstr Moss na Instagramie. Co na to wszystko Kate Moss? Póki co wyniośle milczy i można domyślać się, że wstydzi się krewniaczki i jej internetowej profesji. Tymczasem Lottie nie raz mówiła, że niczego się nie wstydzi, a na płatnym rozbieraniu zarabia krocie. Na opowiadaniu o tym, jak nie układa jej się z Kate, zapewne również.

