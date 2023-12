Kraj NATO mówi o ataku Rosji. "Zamknięto granice"

Premier Finlandii: Rosja atakuje hybrydowo nas i Unię Europejską. Granica znowu zamknięta

Rosja atakuje nas w sposób hybrydowy, to zamach na naszą suwerenność i nasze granice, ale nie tylko nasze, tylko całej Unii Europejskiej - stwierdził dziś, w sobotę 16 grudnia premier Finlandii, która od kwietnia jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to komentarz do ponownego zamknięcia granicy fińsko-rosyjskiej. „Niestety ponowne zamknięcie przejść granicznych było niezbędne, ponieważ Rosja nie zmieniła postępowania” - dodał Petteri Orpo w sobotnim programie telewizji Yle.. Chodzi o wysyłanie w kierunku Finlandii setek migrantów. Jak podkreślił fiński premier, zostaną wprowadzone zmiany w przepisach, które przyniosą w tej kwestii „bardziej trwałe rozwiązania”, bo obecne są tymczasowe.

Granica fińsko-rosyjska została otwarta, ale nie na długo. Problem natychmiast wrócił

Granica Finlandii z Rosją została zamknięta w piątek, 15 grudnia wieczorem, zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak tymczasowo otwarte zostały dwa główne przejścia na południowym odcinku granicy. Wcześniej granicę zamknięto na kilka tygodni w związku z ogromną ilością nielegalnych migrantów z Syrii, Somalii czy Indii, których przepycha na drugą stronę Rosja. Po zamknięciu granicy po stronie rosyjskiej pozostało około 100-200 migrantów.

Finnish Prime Minister Petteri Orpo:"The situation on the eastern border is a hybrid attack. It is an attack against the sovereignty and borders of Finland and the EU, and the authorities of another country are involved."FINALLY they dare to officially say it!#Finland pic.twitter.com/assJrM2xuj— Tomi 🇺🇦🇫🇮 (@TallbarFIN) December 16, 2023

