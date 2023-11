Król Karol III każe to robić ze sznurowadłami i pastą do zębów! Te plotki szokują

Rzecznik Meghan Markle i księcia Harry'ego oskarża króla Karola III o to, że każe służbie prasować swoje sznurowadła i wyciskać 2,54 cm pasty do zębów na szczotkę co wieczór

28 listopada ukazała się się książka "Endgame" wypełniona sensacjami na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Napisał ją Omid Scobie, przedstawiciel Meghan Markle i jej męża. Oficjalnie twierdzi, że Sussexowie nie byli jego informatorami. Omid Scobie napisał rzeczy, które mogą zaszokować wielu fanów plotek z pałacowych korytarzy. Jak się okazuje, nowa książka rzecznika Meghan Markle i księcia Harry'ego pełna jest nie tylko złośliwych plotek o księżnej Kate, ale też o królu Karolu III. Omid Scobie twierdzi, że nowy władca Wielkiej Brytanii ma pełno dziwactw. Przykładowo, każe służbie... prasować swoje sznurowadła. „Kiedy sznurowadła zestarzeją się choćby odrobinę, pracownik musi szybko je wymienić na świeżą, wyprasowaną parę” – czytamy we fragmencie książki opublikowanym przez "The Sun". „Krąży nawet plotka (którą, co zaskakujące, potwierdziły źródła), że Charles lubi, gdy ktoś przed snem wyciska na jego szczoteczkę dokładnie jeden cal pasty do zębów” - dodaje Scobie. 1 cal pasty to równo 2.54 cm.

Pałac dementuje plotki o królu Karolu. Personel królewski „nie wiedziałby nawet, jak prasować sznurowadła”

Czy to wszystko prawda? Osoba zbliżona do rodziny królewskiej anonimowo zdementowała doniesienia Omida Scobie w GB News. Nazwała je „fałszywe” i zażartowała, że personel królewski „nie wiedziałby nawet, jak prasować sznurowadła”. Brytyjskie media najczęściej piszą o licznych atakach Scobie na księżną Kate. Amerykański fan Meghan opisał Kate jako hipokrytkę, podkreślając, że choć jej flagowa działalność to tematyka zdrowia psychicznego, "ignorowała błagania Meghan o pomoc", gdy ta przechodziła kryzys podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Omid Scobie twierdzi też, że wiele źródeł potwierdziło mu, iż Kate ostatnio „żartobliwie wzdrygnęła się, gdy przywołano imię Meghan”.

