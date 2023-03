Król Karol III nie jest ojcem księcia Harry'ego? To jedno zdjęcie ma dawać odpowiedź

Król Karol III nie jest biologicznym ojcem księcia Harry'ego? O tych plotkach znów jest głośno, wszystko przez jedno zdjęcie

Te plotki na temat księcia Harry'ego krążą od samego momentu jego narodzin. Czy król Karol jest prawdziwym ojcem swojego młodszego syna? A może to jeden z kochanków księżnej Diany spłodził rudowłosego Harry'ego? Jako rzekomy prawdziwy ojciec księcia wymieniany był od lat James Hewitt. Ten brytyjski oficer kawalerii faktycznie miał z Dianą płomienny romans. Chociaż najprawdopodobniej poznał Dianę już wtedy, gdy Harry był na świecie, plotki nie milkną, przede wszystkim z powodu takiego samego rudego koloru włosów obu panów. Wszyscy zainteresowani zawsze oficjalnie wszystkiemu zaprzeczali, ale sprawa położyła się cieniem na życiu młodszego z książąt. Teraz znowu jest o tym głośno!

Jedno zdjęcie króla Karola III zmieniło wszystko. To uciszy złośliwe plotki raz na zawsze?

O dziwo, można mówić o zadziwiającym zwrocie akcji. Teraz brytyjscy poddani nabierają przekonania, że to jednak król Karol III jest prawdziwym ojcem księcia Harry'ego. A wszystko przez zdjęcie, które zamieszczono na oficjalnym koncie brytyjskiego monarchy na Instagramie z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Wielkiej Brytanii 19 marca. Na zdjęciu widzimy młodą Elżbietę II trzymającą na kolanach małego, może rocznego Karola. "Czy ktoś zauważył, jak król i Harry byli do siebie podobni jako dzieci?", "To zdjęcie sprawiło, że zmieniłem zdanie. Zdecydowanie!", "Książę Harry i jego dzieci wyglądają całkiem jak król Karol w dzieciństwie" - od takich komentarzy aż roi się od wspomnianym zdjęciem. To koniec plotek?

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

For decades a vile rumour has been widely speculated about Prince Harry's biological dadhttps://t.co/QQdz8vrfZg— Daily Star (@dailystar) March 19, 2023

