Król Karol III nie wpuścił Harry'ego do zamku, Harry się obraził?! Skandal w rodzinie królewskiej

Książę Harry Wielkiej Brytanii nocował w hotelu. Wcześniej król Karol III oferował mu wspólny pobyt w Balmoral, ale Harry wolał Windsor i odmówił?

8 września minęła pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Z tej okazji wszyscy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej oddali zmarłej monarchini hołd. Nawet Książę Harry 8 września rano samotnie pojawił się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Towarzyszyła mu tylko ochrona. Dzień wcześniej Harry przemawiał na gali charytatywnej WellChild Awards w Londynie. Gdzie nocował? Nie mógł już być we Frogmore Cottage, bo stamtąd zostali wraz z Meghan Markle eksmitowani po publikacji autobiografii "Spare", co sprawia, że nie mają już żadnych własnych włości na Wyspach. Właśnie wokół noclegu toczyła się kolejna batalia w pałacu... Jak piszą brytyjskie media z Telegraph na czele, Harry nocował w hotelu, ale wcześniej spytał króla Karola III, czy może nocować na zamku w Windsorze, tak by z samego rana iść do kaplicy. Odmówiono mu tego!

Harry nie został wpuszczony do zamku w Windsorze, bo się spóźnił z wnioskiem?

Argumentacja głosiła, że zbyt późno zgłosił chęć takiego noclegu, a gdyby zgłosił odpowiednio wcześniej, dałoby się to załatwić. Ponadto według Telegraph gdy teraz młodszy syn chciałby zobaczyć ojca, musiałby złożyć o to formalny wniosek. Być może to właśnie dlatego Harry zdecydował się odrzucić inną propozycję króla, która zaoferował mu wizytę w Balmoral, gdzie Elżbieta II zmarła. Tam Harry mógłby spotkać się z ojcem i królową Camillą. Mimo takiej okazji do wizyty i rozmowy w cztery oczy, Harry według brytyjskich mediów odmówił i wybrał hotel, choć przecież podróż z Balmoral do Windsoru nie byłaby dla niego nierealna. Tym sposobem konflikt w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie został zażegnany, choć okazja ku temu była być może niepowtarzalna.

A royal snubbing: Prince Harry must now 'give notice' if he wants to visit the King as Duke of Sussex is 'denied room at Windsor Castle' during recent triphttps://t.co/vi8mi9vHuI— United Press (@Newstron360) September 24, 2023

Harry snubs 'olive branch' offer from Charles over Queens' death anniversaryhttps://t.co/JNJ8a4Mgmy pic.twitter.com/XXPcsCmNoq— The Mirror (@DailyMirror) September 23, 2023

