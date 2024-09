Król Karol III otworzył bar! Zobacz, za ile napijesz się z monarchą

Król Karol III otwiera bar na terenie posiadłości w Sandringham. Będzie sprzedawał swój ulubiony napitek

Brytyjska rodzina królewska to nie tylko przecinanie wstęgi, wystawne koronacje i plotki o zniknięciu księżnej Kate, ale także poważny biznes. Wszak jednym z koronnych argumentów za utrzymaniem monarchii w Wielkiej Brytanii jest dla zwolenników takiego rozwiązania fakt, iż dochody, które ta monarchia przynosi, przewyższają ponoć koszty jej utrzymania. Nie wszyscy w Polsce wiedzą, że rodzina królewska nie tylko sprzedaje bilety do historycznych pałaców lub kubeczki z wizerunkami pary królewskiej, ale również przykładowo dżemy z owoców rosnących na królewskich włościach. A teraz król Karol III poszedł o krok dalej! Jak podaje "Mirror", król Karol III otwiera bar na terenie posiadłości w Sandringham! Będzie tam można raczyć się specjalnością dworu, oczywiście o ile ukończyło się już osiemnaście lat. Ile to kosztuje? Co dokładnie można kupić? Otóż Karol III będzie sprzedawał poddanym swój ukochany gin, podany w szklaneczkach według własnej receptury. Za równowartość 33 złotych będzie można przez chwilę poczuć się jak król. Jak ujawnił ekspert królewski Gordon Rayner, Karol III zawsze pije swój ulubiony napój składających się z równych części ginu i wytrawnego wermutu, ozdobionych oliwką lub kawałkiem cytryny. Zmieszany, nie wstrząśnięty.

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Kiedy jej miejsce zajął na tronie król Karol III?

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III. Królem został automatycznie po śmierci matki. Koronacja Karola III odbyła się 6 maja 2023 roku.

