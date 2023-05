Król Karol III wydał nagłe rozkazy! "Gdziekolwiek podróżujecie"

Król Karol III wydał rozkazy! Wyemitowano je na stacjach metra. Pasażerowie muszą robić jedną rzecz

Koronacja króla Karola III odbędzie się już jutro, 6 maja o godzinie 11. Ciekawe, czym zajmuje się w takiej chwili brytyjski monarcha? Przymierza przed lustrem szaty koronacyjne, siedzi na złotym fotelu u fryzjera? Nic z tych rzeczy! Król najwyraźniej nieustająco duma nad tym, jak by tu poprawić los brytyjskiego narodu w każdej sytuacji. Karol III niespodziewanie wydał nowe rozkazy i wyemitowano je w londyńskim metrze! Chodzi o sprawę tylko pozornie błahą. Otóż już od dziś, czyli od piątku 5 maja aż do końca weekendu koronacyjnego, czyli do poniedziałku 8 maja, na stacjach metra w Londynie będzie emitowany specjalny komunikat króla Karola III do pasażerów.

"Mind the gap!". Król przypomina o... bezpiecznej jeździe metrem

Co mówi król Karol III w specjalnym komunikacie? "Moja żona i ja życzymy wam i waszym rodzinom wspaniałego weekendu koronacyjnego" - zaczyna monarcha, a potem towarzysząca mu królowa Camilla zaczyna stopniowo ujawniać treść nowego królewskiego rozkazu: "Gdziekolwiek podróżujecie, mamy nadzieję, że macie bezpieczną i przyjemną podróż". Następnie już sam król dodaje: "I pamiętajcie, proszę, mind the gap". Ma na myśli bezpieczny sposób wsiadania do metra, uwzględniający lukę między wagonem a peronem.

'Please mind the gap'The special royal rail announcement for travellers ahead of the coronation of King Charles III and Queen Camilla https://t.co/wu057nMJCR pic.twitter.com/s8BxWkaEzy— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 5, 2023

