75-letnia Camilla zachwyciła Niemców urodą! Włożyła naszyjnik teściowej i zadała szyku

Pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta nowej królewskiej pary rozpoczęła się w środę, 29 marca. Król Karol III, którego oficjalna koronacja jest zaplanowana na 6 maja, wraz z królową małżonką, Camillą Parker-Bowles, wybrał się do Niemiec. Para została powitana na lotnisku Berlin Brandenburg w środowe popołudnie. Wieczorem natomiast wzięła udział w wydanym na jej cześć bankiecie, zorganizowanym przez prezydenta Steinmeiera i jego żonę Frau Büdenbender w ich oficjalnej rezydencji w Pałacu Bellevue.

Żona króla Karola III oczarowała Niemców. Wszystko przez klejnoty?

Camilla zachwyciła wyglądem. Na imprezie pojawiła się w haftowanej sukni, która wyszła spod ręki jej ulubionego projektanta, Bruce'a Oldfielda. Stylizacji dopełniły tiara Greville i diamentowy naszyjnik należący do jej teściowej, zmarłej w ubiegłym roku królowej Elżbiety II. Ta z kolei otrzymała go w dniu swojego ślubu w 1947 roku. Jeśli zaś chodzi o tiarę, "błyskotka" należała do ukochanej babki króla Karola, Królowej Matki.

Król Karol III. Pierwsza oficjalna wizyta

Jak informował w środę "Bild", w niemieckiej stolicy brytyjski monarcha zatrzymał się w luksusowym hotelu Adlon, położonym tuż przy Bramie Brandenburskiej. W czwartek wraz z żoną udali się na cotygodniowy targ na berlińskim Wittenbergplatz. Potem Karol III wygłosił przemówienie w Bundestagu. "W czwartek po południu Karol III i jego małżonka udadzą się do Brandenburgii. W piątek brytyjski monarcha pojedzie pociągiem do Hamburga" - podaje PAP.

King Charles and the Queen Consort Camilla have dazzled crowds in Germany on their first foreign trip | @JohnpaulGonzo pic.twitter.com/aDa598ky8e— 10 News First (@10NewsFirst) March 30, 2023

