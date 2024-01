80-letni ksiądz spraszał do siebie mężczyzn i płacił im za seks. Kłótnia z jednym z nich doprowadziła do mordu

Ksiądz z Hiszpanii zapraszał na plebanię mężczyzn, którym płacił za seks - ujawniają media po makabrycznym odkryciu, jakiego dokonano w jednym z mieszkań należącym do Kościoła w Walencji. Jakiś czas temu sąsiedzi 80-letniego emerytowanego duchownego zaczęli skarżyć się na awantury na plebanii. Było tajemnicą poliszynela, co tam się dzieje. Jak pisze m.on. Telegraph, Alfonso López Benito był znany z tego, że zapraszał do siebie młodych imigrantów, którzy godzili się na seks w zamian za zapłatę i chwilowy dach nad głową. W końcu władze kościelne rozmówiły się z 80-latkiem, by uniknąć kolejnego seks skandalu w Kościele. Ale to najwyraźniej nic nie dało. Jak ujawniło śledztwo, dwa tygodnie temu znajomi księdza zaczęli dostawać od niego podejrzane SMS-y. Teraz już wiadomo, że prawdopodobnie wysyłał je morderca, chcąc zmylić trop.

Kłótnia z przygodnym kochankiem o pieniądze doprowadziła do zbrodni. Zabójca wpadł, bo używał karty kredytowej i telefonu ofiary

W końcu do mieszkania duchownego wysłano policję. Mężczyzna już nie żył. Został uduszony, prawdopodobnie poduszką, leżał nagi na łóżku. Podczas przesłuchań świadków wyszła na jaw skala procederu. Sędziwy ksiądz wyszukiwał bezbronnych migrantów i składał im seksualne propozycje. W końcu trafił na mordercę, który postanowił zabić dla portfela. Podejrzany został już aresztowany. To 40-latek z Ameryki Południowej. Wpadł, bo płacił kartą kredytową ofiary w barze za drinki i korzystał z telefonu księdza. Prawdopodobnie przed zbrodnią doszło do była kłótni o pieniądze. Arcybiskup Walencji potwierdza, że władze kościelne pomagają w śledztwie.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

🔴 An 80-year-old priest suspected of paying migrants for sex was found dead and naked in his bed at his Catholic Church-owned apartment in Spain https://t.co/0f5retZ0iV— The Telegraph (@Telegraph) January 27, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej