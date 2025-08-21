Ksiądz schował mężczyznę pod sutanną! 50-latek zatrzymany przez służby

Zofia Dąbrowska
2025-08-21 9:04

Ksiądz próbował schować pod sutanną dorosłego mężczyznę, ale plan nie wypalił! 50-letni duchowny z Ukrainy siedział za kierownicą Mercedesa i zmierzał w stronę granicy ze Słowacją, gdy został zatrzymany do kontroli przez ukraińską straż graniczną. Uwagę mundurowych zwróciły sutanny leżące na tylnym siedzeniu pojazdu...

Ukraiński duchowny zatrzymany. Pod sutanną próbował przemycić do Słowacji 41-latka

Ksiądz przemycał dorosłego mężczyznę pod sutanną! 19 sierpnia w rejonie miasta Użhorod strażnicy graniczni zatrzymali do kontroli Mercedesa zmierzającego w stronę granicy ze Słowacją. Kierowca, mieszkaniec z jednego z zakarpackich klasztorów, okazał legitymację duchownego. Podczas inspekcji funkcjonariusze odkryli, że na tylnym siedzeniu leżą sutanny. Postanowili sprawdzić, czy nic się pod nimi nie kryje. Wtedy zauważyli ukrytego pod jedną z nich mężczyznę. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec obwodu sumskiego. Nagranie z zatrzymania opublikowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Słychać na nim, jak funkcjonariusze pytają kierowcę: „Co tam jest pod sutannami? Proszę wychodzić!”.

Ksiądz dostał za przemyt 10 tysięcy dolarów. 41-latek nie chciał iść do wojska

W trakcie przesłuchania duchowny przyznał, że zgodził się przewieźć mężczyznę z Kijowa do granicy. Umówili się, że za udaną przeprawę przez granicę otrzyma 10 tys. dolarów. 41-latek nie mógł legalnie wyjechać z kraju, bo trwa wojna na Ukrainie i mężczyźni w tym wieku są objęci obowiązkiem służby wojskowej. Mężczyzna chciał tego uniknąć, ale teraz niechybnie trafi na front. Na miejsce wezwano ukraińską policję. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed wymiarem sprawiedliwości. Duchowny odpowie za nielegalny transport osób przez granicę państwową, a pasażer za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

