Ksiądz skazany za gwałty na papieskim ministrancie! Skandal w Watykanie, Polak świadkiem

Ksiądz skazany na 2,5 roku więzienia za gwałty na ministrancie. Zaczęło się, gdy ofiara miała 13 lat, a sprawca 14!

Jeszcze jeden seks skandal w Kościele! Ten w dodatku rozgrywał się w samym sercu Watykanu. Jak podaje włoska agencja informacyjna Ansa, to pierwszy przypadek, w którym duchowny zostaje skazany za wykorzystywanie seksualne na terenie Stolicy Apostolskiej. Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu na terenie tak zwanego proseminarium świętego Piusa X, tuż obok Bazyliki Świętego Piotra i naprzeciwko Domu Świętej Marty, gdzie dziś mieszka papież Franciszek. Młodzi przyszli księża kształcili się tam i służyli do mszy. Wówczas głową Kościoła był Benedykt XVI. Jak usłyszał sąd, Gabriele Martinelli, wtedy jeszcze nie wyświęcony na duchownego, ale seminarzysta sprawujący nadzór nad młodszymi uczniami, zaczął wykorzystywać seksualnie rok młodszego wychowanka proseminarium. Ofiara miała wtedy 13 lat, sprawca tylko rok więcej - 14. Zgodnie z panującym w tej instytucji systemem, starsi seminarzyści mieli władzę nad młodszymi. Martinelli wykorzystał to i wielokrotnie zmusił 13-latka do "poddawania się aktom cielesnym, aktom sodomii, masturbacji na sobie i na chłopcu, w różnym czasie i w różnych miejscach wewnątrz Watykanu".

Polski kolega doniósł na gwałciciela, wyrzucono go z proseminarium. Po latach sprawiedliwości stało się zadość

Ofiara bała się poskarżyć, wykorzystywanie trwało przez kolejnych 5 lat. Sprawa wyszła na jaw, gdy o przestępstwach doniósł władzom kościelnym inny ministrant, kolega ofiary z pokoju. Był to Polak imieniem Kamil. Zeznał, że Martinelli w nocy przychodził do pokoju, aby uprawiać seks z LG, bo ofiara znana jest tylko pod inicjałami. Jak podaje "The Washington Post", Polak po rozmowie z kardynałem Angelo Comastrim na ten temat został... wyrzucony z seminarium, zaś sąd pierwszej instancji uniewinnił Martinellego. Teraz jednak przyszedł przełom. Sąd apelacyjny uznał winę 32-letniego już sprawcy, obecnie wyświęconego księdza. Martinelli został skazany na dwa i pół roku więzienia oraz tysiąc euro grzywny.

