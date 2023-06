Książę Harry na zawsze wyjedzie z USA?! Zapadła ważna decyzja

Książę Harry zostawi Meghan Markle w USA i będzie zmuszony wrócić do Wielkiej Brytanii? Jest ważna decyzja urzędników

Harry może zostać wyrzucony na zawsze ze Stanów Zjednoczonych - mówiło się o tym w ostatnich tygodniach coraz głośniej. Wszystko przez wyznania, na jakie pozwolił sobie Harry w wywiadach oraz w autobiografii "Spare". Opowiadał na prawo i lewo o swoich licznych doświadczeniach z narkotykami. Konserwatywny think-tank Heritage Foundation zaczął wojować z władzami w Waszyngtonie o udostępnienie książęcego wniosku o wydanie wizy. Jeśli okazałoby się, że Harry kłamał tam w sprawie kontaktów z narkotykami, byłaby to podstawa do unieważnienia wizy. Jeśli nie kłamał - także, bo w świetle amerykańskiego prawa nawet brak wyroków za narkotyki, a samo tylko ich zażywanie jest wystarczające, by nie wpuścić danej osoby na teren kraju. Teraz nadeszła odpowiedź z urzędu imigracyjnego. Urzędnicy uznali, że nie ma interesu społecznego w ujawnianiu wniosku wizowego księcia Harry'ego. Think-tank jest oburzony, zapowiada pozwy sądowe i pisze, że administracja Joego Bidena nie jest przejrzysta. Ale Harry może odetchnąć z ulgą...

Książę Harry przyznał się do zażywania marihuany, kokainy i "magicznych grzybów"

Uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi na temat zdrowia psychicznego w towarzystwie lekarza specjalizującego się w dziecięcej traumie. Co powiedział książę Harry w rozmowie z dr Gabor Mate? Zaczął opowiadać o tym, jaki wpływ na poradzenie sobie z traumą po utracie matki i z kłopotami psychicznymi miały w jego przypadku... środku odurzające. Okazało się, że dwa z nich Harry szczerze zachwala! Najpierw książę Harry powiedział, który narkotyk nie miał na niego dobrego wpływu. Była to kokaina. "To nic mi nie dało. To było bardziej związane z życiem towarzyskim. Dawała mi poczucie przynależności i pewności. Sprawiała, e czułem się inaczej i właściwie o to właśnie chodziło". Potem Harry przeszedł do marihuany.

Książę Harry przyznał, że wielokrotnie zażywał ayahuascę. "Zacząłem zdawać sobie sprawę, jakie to dla mnie dobre"

"Marihuana jest inna i ona naprawdę mi pomogła" - stwierdził książę. Jako lek na kłopoty z psychiką zalecił także psychodeliki, w tym ayahuascę, wywar używany podczas religijnych rytuałów w Ameryce Południowej i czasem stosowany także przez ciekawskich przybyszów z Zachodu. "To było jak czyszczenie przedniej szyby, usuwanie z życia filtrów jak na Instagramie, tych warstw. Usunąłem to wszystko i doznałem poczucia relaksu, uwolnienia, komfortu, lekkości, którą udało mi się utrzymać przez pewien czas. Zacząłem to robić rekreacyjnie, a potem zacząłem zdawać sobie sprawę, jakie to dla mnie dobre, powiedziałbym, że jest to jedna z podstawowych części mojego życia, która mnie zmieniła i pomogła mi uporać się z traumami i bólami z przeszłości" - mówił szczerze książę Harry.

