Książę Harry tęskni za byłą? Niewiarygodne wyznanie. "Wspomniał ją 118 razy"!

Czarne chmury nad jedną z najsłynniejszych par na świecie? Książę Harry i Meghan Markle do niedawna uchodzili za małżeństwo, którego żadna siła nie będzie w stanie zniszczyć. To dla pięknej aktorki książę porzucił rodzinę królewską i wjechał z Londynu do Montecito. To w dużej mierze z jej powodu jego relacje z ojcem i bratem mocno się pokomplikowały. To z nią Harry doczekał się dwójki dzieci, przetrwał też potworne chwile, gdy stracili ciążę. Teraz okazuje się jednak, że nawet ich nie ominął poważny kryzys.

Kryzys u księcia Harry'ego. Ucieka od Meghan?

Od paru tygodni pojawiają się doniesienia, że para ma problemy - małżonkowie coraz mniej czasu spędzają wspólnie. Harry, aby pobyć bez rodziny, ucieka do luksusowej kryjówki w Hollywood, Meghan z kolei sama chodzi w miasto. Wszyscy zastanawiają się, jaka może być przyczyna tych trudnych chwil. Ta przyczyna prawdopodobnie nazywa się Chelsy Davy (37 l.). To była ukochana księcia, z którą był z przerwami między 2004 a 2010 rokiem. Najwyraźniej jednak wciąż nie umie o niej zapomnieć.

Harry tęskni za byłą dziewczyną?

Harry jest w trakcie procesu, jaki wytoczył brytyjskiej grupie medialnej Mirror Group Newspapers Unlimited za rzekome włamanie się do jego telefonu i nielegalne przechwytywanie wiadomości z poczty głosowej. Przy tej okazji złożył we wtorek (6 czerwca) obszerne oświadczenie, w którym... oskarżył media o zniszczenie jego związku z Chelsy. Przyznał, że para sporo czasu spędzała osobno i komunikowała się właśnie przez telefon. "Oczywiście rozmawialiśmy o wszystkich sprawach osobistych, w tym o wszystkich aspektach naszego związku, i często odbywało się to za pośrednictwem poczty głosowej. Jako mojej dziewczynie powierzyłem Chelsy najbardziej prywatne informacje i vice versa. Za każdym razem, gdy publikowano tego rodzaju historie, nasz związek był nadwyrężany, zaczynaliśmy tracić zaufanie" - cytuje jego zeznania "New York Post".

Harry rozstaje się z Meghan? "Nic dziwnego, że się nie pojawiła"

To nie wszystko. Amanda Platel, felietonistka "Daily Mail", we wpisie na Twitterze podała, ile razy Harry wspomniał o swojej byłej w czasie zeznań. Szok! "Czy Harry nadal ma obsesję na punkcie byłej miłości Chelsy Davy? Harry wspomina ją w zeznaniach 118 razy, a Meghan tylko pięć razy. Nic dziwnego, że Meg się nie pojawiła! [Meghan Markle nie towarzyszy mężowi w sądzie - przyp. red.].

Is Harry still obsessed with former love Chelsy Davy?Harry mentions her 118 times in court evidence, Meghan just five times. No wonder Meg’s didn’t show up! pic.twitter.com/AJlHYXkdUX— Amanda Platell (@amandajplatell) June 7, 2023

