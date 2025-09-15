Książę Harry w Polsce! "Mam czyste sumienie, nie prałem brudów"

Książę Harry dla "Guardiana": "Mam czyste sumienie. Nie sądzę, bym prał publicznie swoje brudy"

Książę Harry pojechał na Ukrainę w ramach swojej inicjatywy Invictus Games, pomagającej weteranom wojennym odnaleźć cel w życiu dzięki specjalnym zawodom sportowym. Znalazł parę chwil na udzielenie wywiadu brytyjskiemu "Guardianowi". Jego dziennikarze przedstawili ciekawy, zakulisowy obraz księcia, chodzącego w samych skarpetkach po pociągu i jedzącego frytki w Polsce, przy przejściu granicznym w Medyce w ewidentnie polskim food trucku, co widać na jednym ze zdjęć w artykule. Harry sprawiał wrażenie wyluzowanego mimo perspektywy podróży na ogarnięty wojną obszar. A jak zapewniał w wywiadzie, na co dzień też czuje się szczęśliwy i spokojny wbrew obrazowi prezentowanemu zazwyczaj w mediach. Niektóre słowa Harry'ego mogą zdumiewać. Co powiedział?

ZOBACZ TEŻ: Nie zgadniesz, z kim swatali księcia Harry'ego! Ona miała być jak Meghan Markle

"Jestem bardzo zadowolony z tego, kim jestem i lubię życie, jakie prowadzę”

„Myślę, że część brytyjskiej prasy chce wierzyć, że jestem nieszczęśliwy, ale tak nie jest. Jestem bardzo zadowolony z tego, kim jestem i lubię życie, jakie prowadzę” - zapewniał Harry, dodając, ze jeśli czasem wydawał się smutny, wynika to z trudnych wydarzeń ostatnich czterech lat, w tym procesami sądowymi w Wielkiej Brytanii. „Czuję duże wsparcie ze strony brytyjskiej opinii publicznej. Nawet teraz, gdy czuję, że zostałem zniszczony przez niektórych przedstawicieli brytyjskiej prasy" - mówił książę. Jak zapewnia, chce częściej bywać w Wielkiej Brytanii i "naprawdę skupić się na swoim tacie". Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu był w ojczyźnie i odbył niemal godzinne spotkanie z królem Karolem III.

ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate i książę William w Polsce: fochy George'a, moda, pierogi i Wałęsa

„Nie sądzę, żebym publicznie prał swoje brudy. Mam czyste sumienie. To nie upór, to posiadanie zasad”

Harry mówił też o swojej żonie, chociaż krótko. Jak wyznał, dała mu kiedyś radę, której się trzyma: „Powiedziała: »Po prostu trzymaj się prawdy«. To jest to, czego się zawsze trzymam. Zawsze. A jeśli tak myślisz, to kto byłby na tyle głupi, żeby kłamać? To zajmuje zbyt dużo czasu i wysiłku”. Harry zapewniał, że niczego nie żałuje i nie ma poczucia, by prał publicznie rodzinne brudy, co wielokrotnie mu zarzucano. „Wiem, że [mówienie pewnych rzeczy] niektórych irytuje i jest sprzeczne z narracją. Książka? To była seria poprawek do historii, które już się ukazały. Jeden punkt widzenia został przedstawiony i należało go sprostować” - mówił o swojej autobiografii "Ten drugi". „Nie sądzę, żebym publicznie prał swoje brudy. To był trudny przekaz, ale zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Mam czyste sumienie. To nie upór, to posiadanie zasad”. Z tym, że Harry nie prał brudów, można by zdecydowanie dyskutować. Przypomnijmy, że udzielił kilku bardzo osobistych wywiadów, zgodził się na nakręcenie serialu o ucieczce z rodziny królewskiej, a w autobiografii jako zdecydowanie pierwszy opisał rzekomą bójkę z księciem Williamem o Meghan Markle. Najgorsze było chyba oskarżenie o rasizm, z którego potem się wycofywał.

Harry powiedział coś, co część brytyjskiej prasy odebrała jako zawoalowany atak na Williama. Bo choć spotkał się z królem, to nie z bratem. „Nie chodzi o zemstę, chodzi o odpowiedzialność. Nie można dojść do pojednania, zanim nie pozna się prawdy” - mówił, pytany o proces pojednania z rodziną.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

Prince Harry has said his "conscience is clear" as he defended his controversial memoir 'Spare' and revealed plans to spend more time in Britain. He was speaking during a visit to Ukraine, after reuniting with his father last week for the first time in more than a year.… pic.twitter.com/SD3jiJUch8— Good Morning Britain (@GMB) September 15, 2025

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie