Książę Harry wraca SAM do Wielkiej Brytanii! Co z Meghan Markle?!

Książę Harry wsiadł w samolot i poleciał sam do Wielkiej Brytanii. Ma pojednać się z rodziną w obliczu choroby króla Karola III. Co z Meghan Markle?

Król Karol III ma raka. Ta niespodziewana wiadomość wczoraj, 5 lutego obiegła świat lotem błyskawicy. Dla brytyjskiej rodziny królewskiej to prawdziwe trzęsienie ziemi. Zwłaszcza, że poważne problemy ze zdrowiem mają także księżna Kate, odbywająca długą rekonwalescencję po tajemniczej operacji brzucha oraz Sarah Ferguson, księżna Yorku, u której wykryto czerniaka. Informacja o dramacie dotarła także za ocean, do księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak podają brytyjskie media, na wieść o dramacie książę Harry postanowił natychmiast wsiąść w samolot. Podobno król Karol III powiadomił młodszego syna o swojej chorobie osobiście w rozmowie telefonicznej. Harry podjął szybką decyzję. Z pewnością uda się prosto do pałacu, gdzie wypoczywa obecnie monarcha po pobycie w szpitalu i rozpoczęciu terapii. Co z Meghan Markle i wnukami króla?

Meghan Markle została w USA z dziećmi. Kiedy Harry wróci do domu?

Książę Harry poleciał do Wielkiej Brytanii sam, zaś Meghan Markle i ich wspólne dzieci, Archie i Lilibet, zostali w Kalifornii. Daily Mail spekuluje, że tragedia w rodzinie królewskiej może pojednać księcia Harry'ego z rodziną, zwłaszcza z królem Karolem III, a w obliczu tak ważnych spraw może nawet z księciem Williamem i księżną Kate, szczególnie skłóconymi z Sussexami z powodu ich licznych medialnych ataków i opowieści o prywatnych szczegółach życia w pałacu. Nie wiadomo, czy William i król byliby skłonni wybaczyć także Meghan, jak długo Harry zostanie w ojczyźnie i jak to wpłynie na dalsze losy jego małżeństwa z Markle. Pozostaje czekać na nowe doniesienia z rodziny królewskiej.

Król Karol III najpierw trafił do szpitala z powodu powiększonej prostaty. Niespodziewanie poinformowano, że podczas badań wykryto nowotwór

Zdrowie króla Karola III już wcześniej wywoływało niepokój. Przypomnijmy, że 17 lutego najpierw ogłoszono, iż hospitalizowana jest księżna Kate z powodu bliżej nieokreślonej operacji brzucha, a półtorej godziny później, że do szpitala trafi Karol z powodu zabiegu związanego z powiększoną prostatą. Pobyt monarchy w londyńskiej klinice przedłużył się i zaczęto spekulować, czemu tak się stało. Nikt jednak nie przewidywał tak dramatycznego rozwoju wydarzeń. 5 lutego wieczorem w specjalnym oświadczeniu Pałac Buckingham poinformował o nowotworze wykrytym u króla Karola III. Nie podano, jaki to dokładnie rak, wiadomo jedynie, iż został wykryty podczas ostatniego pobytu w szpitalu. Co mówią lekarze? Jakie są szanse na odzyskanie zdrowia?

"Oczywiście to dla niego szok, ale on naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. On i jego lekarze są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni"

Teraz brytyjscy dziennikarze ujawniają ekskluzywne informacje na temat stanu zdrowia króla Karola III i rokowań. "Myślę, że jest to coś, o czym będzie mógł więcej opowiadać w przyszłości, jeśli będzie chciał, ale na razie chce skoncentrować się na leczeniu i wykonywanej pracy" - mówi dla Daily Mail źródło zbliżone do rodziny królewskiej, pytanie o to, na co konkretnie zachorował król. Podonbno monarcha jest w doskonałej formie i w dobrym humorze, a lekarze przekonują o świetnych rokowaniach z racji wcześnie wykrytych zmian nowoworowych. "Oczywiście to dla niego szok, ale on naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Z tego, co wiem, jak zwykle jest w dobrej formie i jest tak pozytywne nastawienie, że w ogóle nie widać po nim jakiejś choroby. Na szczęście została ona wychwycona bardzo wcześnie. Jeśli chodzi o leczenie, jakie otrzymuje, w ostatnich latach leczenie wszystkich nowotworów poczyniło ogromne postępy. Te specjalistyczne, które obecnie są prowadzone, są niezwykle wyrafinowane. On i jego lekarze są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni" - dodaje anonimowo "przyjaciel rodziny". Ktoś inny z kręgu wtajemniczonych dodaje, iż król będzie musiał zmienić swoje obyczaje, konkretnie chodzi o "minimalizację kontaktu osobistego" ze względu na ryzyko zdrowotne, na jakie narażony jest podczas leczenia, zapewne chodzi tu o ryzyko infekcji.

Król Karol III ma raka. Oto oficjalne obwieszczenie Pałacu Buckingham

Co mówi pałac? "Podczas niedawnego zabiegu króla w szpitalu z powodu łagodnego powiększenia prostaty zwrócono uwagę na osobną kwestię niepokojącą. Późniejsze badania diagnostyczne zidentyfikowały postać raka. Jego Królewska Mość rozpoczął dziś harmonogram regularnych zabiegów, podczas którego lekarze zalecili mu odroczenie obowiązków publicznych. Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie w dalszym ciągu jak zwykle zajmował się sprawami państwowymi i urzędowymi dokumentami. Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnemu zabiegowi szpitalnemu. Jest całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełnienia obowiązków publicznych. Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że pomoże to w zrozumieniu opinii publicznej wszystkich osób na całym świecie dotkniętych chorobą nowotworową"

