Książę Harry wyjeżdża z USA? Nie zgadniesz, gdzie chce mieszkać!

Książę Harry planuje wyprowadzkę do nowego kraju. To zupełnie inny kontynent. W wypowiedzi mówił tylko o sobie!

Książę Harry i Meghan Markle nie mogą odnaleźć się w Stanach Zjednoczonych, a zamiast sławy, chwały i wielkiej kariery znaleźli w USA kpiny i odrzucenie ze strony największych gwiazd Hollywood. Ostatnie pogłoski mówiły, że planują wyprowadzkę do Malibu, by być bliżej showbiznesowego centrum wszelkich ważnych wydarzeń, inni twierdzili, że małżeństwo Sussexów zmierza ku końcowi. A najnowsze plotki podgrzały atmosferę! Książę Harry wygadał się podczas ostatniej zagranicznej podróży - już wiadomo, o jakim państwie marzy i gdzie może zamieszkać teraz. Aż trudno uwierzyć! Chodzi o Japonię. Harry przebywa tam obecnie w związku z różnymi imprezami i spotkaniami charytatywnymi. Podczas przemówienia poczynił nieoczekiwane wyznanie: "Bardzo chętnie bym tu zamieszkał, gdybyście mnie przyjęli" - powiedział. Kto wie, może nie była to tylko uprzejmość? Ciekawe jest również to, że użył liczby pojedyncznej...

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatniego miesiąca. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych...

Prince Harry 'Transformed' in Japan Without Meghan Markle: Royal Commentator Claims 'Big Harry Energy Is Back' - Showbiz Cheat Sheet https://t.co/yslWah7dCW— Julie Christian (@jchristian61) August 15, 2023

