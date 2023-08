Książę Harry straci ostatnią pracę?! Sussexom grozi bankructwo

Putin surowo każe tych, którzy nie chcą iść do wojska! Ogromna grzywna lub więzienie

Książę Harry zostanie wyrzucony z ostatniej pracy? Pracownicy skarżą się, że zarabia miliony nie robiąc nic

Nikt nie chce pracować z Meghan Markle i księciem Harrym - takie wnioski można wyciągnąć z tego, o czym piszą w ostatnich miesiącach amerykańskie i brytyjskie media. Dopiero co Sussexowie stracili lukratywną umowę ze Spotify, a świat obiegły wieści o ich braku kreatywności i kompetencji. Potem plotkowano, że i Netflix ma ich serdecznie dość. A teraz Daily Beast ujawnia, że uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej może stracić swoją ostatnią pracę "dyrektora" w firmie coachingowej BetterUp, która zajmuje się "motywowaniem" pracowników Doliny Krzemowej poprzez opowieści o medytacji, rozmaitych terapiach i sensie życia, oczywiście tego w korporacjach Doliny Krzemowej. Harry jest tam managerem od ponad dwóch lat. Ale zdaniem pracowników jest nim tylko teoretycznie.

Pracownik o księciu: "W mojej ocenie ma zero obowiązków"

Jak pisze Daily Beast, powołując się na pracowników BetterUp, mają oni po dziurki w nosie gwiazdy w swoich szeregach. Podobno książę Harry zarabia siedmiocyfrową kwotę, podczas gdy w firmie trwają masowe zwolnienia, które objęły już sto osób. "W mojej ocenie ma zero obowiązków" - mówi anonimowo jedna z osób. Wcześniej brytyjski książę Harry obiecywał wraz z Meghan Markle, że nie będzie zarabiał na swoich królewskich korzeniach, to w firmie przedstawiał się go jako "Harry, książę Sussexu". Ale ta "marka" może teraz działać źle na wizerunek. Teraz w każdym artykule na ich temat BetterUp jest wspomniane, ale ten sok nie jest wart wyciskania. Im bardziej i bardziej poznajemy Harry'ego i Meghan, zdajemy sobie sprawę, że operują skrajnościami i że wszystkie ich opisy są trochę przesadzone" - mówi inna osoba z BetterUp.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

BetterUp CIO Prince Harry, The Duke of Sussex joined CEO Alexi Robichaux for an intimate Q&A to close out #Uplift2023 🫶We heard about finding your purpose, paying it forward, and the power of mental fitness. Can't wait to share more highlights with you in the coming days⚡️ pic.twitter.com/T68h05JR0i— BetterUp (@BetterUp) March 9, 2023

Later Harry Staff at California tech firm that pays Prince Harry 'seven-figure salary' turn on him as 100 of th… https://t.co/k1fr9YQoZd via https://t.co/JpVeRacIQ0— James Andrews (@ABiitOfReality) August 5, 2023

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej