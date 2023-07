Dramat Meghan Markle i księcia Harry'ego! "Ich życie to piekło"

Meghan Markle i książę Harry przechodzą przez piekło? Kłopoty finansowe odbiły się na małżeństwie Sussexów. Sprzedają dom?!

Co tak naprawdę dzieje się u Meghan Markle i księcia Harry'ego?! Niemal każdego dnia pojawiają się nowe plotki na temat kryzysu małżeńskiego, jaki podobno ich dosięgnął. Doniesienia są sprzeczne i skrajne, a niektóre plotki naprawdę sensacyjne! Piszą o tym wszystkim "Page Six" czy RadarOnline. To pierwsze źródło cytuje osobę zbliżoną do Meghan i Harry'ego, która nazywa plotki o kryzysie "całkowicie zmyślonymi". Ale to drugie dotarło do kogoś, kto ma inne zdanie. Według ten wersji książę i księżna "dają sobie trochę czasu", by naprawić swój związek i żyją osobno, zaś Harry, jak już pisaliśmy, chce uciec do Afryki i kręcić tam samotnie dokument. "Próbują dowiedzieć się, co w nich uderzyło. Harry nie pasuje do tandetnego hollywoodzkiego świata Meghan” – powiedziało źródło RadarOnline, dodając, że książę ma nadzieję „odnaleźć siebie”.

"Ten stres, w połączeniu z ich problemami emocjonalnymi, zmienił ich życie w piekło”

Według RadarOnline największy cios zadała związkowi Meghan i Harry'ego pogarszająca się sytuacja finansowa. Są „pod ogromną presją finansową, aby sfinansować swój wystawny kalifornijski styl życia, w tym rezydencję za 14 milionów dolarów i ogromne koszty ochrony. Ten stres, w połączeniu z ich problemami emocjonalnymi, zmienił ich życie w piekło” – kontynuuje źródło. To nie koniec. Anonimowy informator powiedział Deuxmoi, że para „sprzedała swoją posiadłość w Montecito”, a Harry „mieszka w innym miejscu”. „Nie jestem pewien, czy dom został sprzedany, ale słyszałem kilka tygodni temu, że przebywał tam gdzie indziej” - głosi ta plotka.

Prince Harry and Meghan Markle sources deny rumors of trouble in paradise https://t.co/3MRqhSo4sl pic.twitter.com/L1aiv7HPgY— Page Six (@PageSix) July 19, 2023

