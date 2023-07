Książę Harry leci do Wielkiej Brytanii! Zabiera dzieci! To już koniec?

Szokujące doniesienia z rodziny królewskiej. Książę Harry wyjedzie do Wielkiej Brytanii i zabierze dzieci?

Taki rozwój wydarzeń jeszcze niedawno byłby zupełnie nieprawdopodobny. Jednak po fali plotek o poważnym kryzysie małżeńskim u Meghan Markle i księcia Harry'ego jest już zupełnie inaczej! Niedawno Marca pisała nawet, że Meghan zażądała rozwodu, 80 milionów dolarów i wyłącznej opieki nad dziećmi, składając w sądzie stosowne dokumenty. W tym kontekście ostatnie doniesienia o księciu Harrym mogą szczególnie zastanawiać. Jak pisze "new Idea", powołując się na źródło zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej, Harry lada dzień spakuje manatki i wyjedzie do Wielkiej Brytanii. Zabierze ze sobą dzieci, 4-letniego Archiego i 2-letnią Lilibet.

"George nalegał, aby zaproszenia zostały wysłane do jego małych kuzynów”

Przynajmniej oficjalnie chodzi o... urodziny George'a, syna księżnej Kate i księcia Williama. Mimo wielkiego konfliktu z Williamem Harry podobno zamierza poświęcić się i spotkać z jego rodziną z uwagi na George'a. „Najsłodsze jest to, że William i Catherine nie mieli wyboru, ponieważ George nalegał, aby zaproszenia zostały wysłane do jego małych kuzynów” — mówi źródło. „Mają nadzieję, że w głębi duszy Harry może odłożyć na bok wszelkie problemy dla dobra młodego George'a. Harry nie chce być w centrum uwagi. Naprawdę chce być tam dla George'a – mieli głęboką więź przez pierwszych sześć lat jego życia” -dodaje.

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatniego miesiąca. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczali, do najnowszych plotek jeszcze się nie odnieśli.

