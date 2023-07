Książę Harry zostawia Meghan Markle samą w USA! Ucieka do Afryki

Kryzys u Meghan Markle i księcia Harry'ego to fakt? On wyjeżdża do Afryki bez żony! To tam zaczynała się ich miłość

Plotki o narastającym kryzysie w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego nie mają końca. Nie uciszyły ich nawet pierwsze od dawna zdjęcia przedstawiające uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej trzymających się za ręce. Może dlatego, że do paparazzi uśmiechała się tylko Meghan? Teraz pojawiły się nowe, szokujące plotki o Sussexach! Zachodnie media (z "The Sun" i "Page Six" na czele) na wyścigi informują o zaskakującej samotnej podróży księcia. Meghan Markle nie będzie mu towarzyszyć, choć jej mąż zamierza spędzić w egzotycznych okolicznościach przyrody sporo czasu. O co chodzi? Otóż Harry ma niebawem wyjechać sam do Afryki, by kręcić tam dokument Netflixa. Ma być on inspirowany ostatnią afrykańską podróżą księżnej Diany. Nieobecność Meghan tym bardziej dziwi, że przecież to w Afryce miały miejsce pierwsze poważne randki jej i księcia. Brak chęci na romantyczne wspomnienia, a może konieczność związana z tym, że para ma już dzieci i być może z jakichś względów zabranie ich na Czarny Ląd byłoby bardzo trudne?

Książę Harry jak księżna Monako? Ona też uciekła do Afryki po plotkach o małżeńskim kryzysie

W każdym razie cała ta sytuacja kojarzy się z innym skandalem w innym książęcych małżeństwie. Chodzi o księżną Charlene i księcia Monako, Alberta. Ponad dwa lata temu Charlene nagle wyjechała do rodzinnego RPA, oficjalnie by doglądać swojej fundacji ratującej nosorożce. Wizyta przeciągnęła się niemal do roku, oficjalnie z powodu poważnej infekcji uniemożliwiającej podróże, na jaką zapadła księżna, nieoficjalnie - przez kolejnego nieślubnego potomka Alberta. Teraz księżna jest już z powrotem w Monako. Czy Harry też wróci?

'Harry and Meghan's marriage is in trouble...'Lady Colin Campbell and Phil Dampier reveal the latest about the Sussexes' relationship, as the Duchess reportedly won't be joining Harry in Africa, as he could fly solo to film a Netflix documentary. pic.twitter.com/Z63ZtlIFtM— GB News (@GBNEWS) July 3, 2023

