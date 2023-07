Meghan Markle i książę Harry pokonali kryzys?! Te zdjęcia zastanawiają

Meghan Markle i książę Harry znów trzymają się za ręce! Jednak jeden szczegół może niepokoić. Chodzi o zachowanie księcia

Małżeństwo Meghan Markle i księcia Harry'ego jest od tygodni przedmiotem wyjątkowo intensywnych plotek. Książęca para nie była widywana razem przez całe miesiące, dziwnym trafem od czasu publikacji sensacyjnej i przez wielu wyśmiewanych autobiografii Harry'ego. Niektóre pogłoski mówiły, że dla Meghan opisy odmrożonego penisa i seksu w pokoju hotelowym były pewnym zaskoczeniem i ma za złe mężowi taki ekshibicjonizm. Czyżby jednak kryzys został zażegnany? Meghan i Harry zostali uwiecznieni przez paparazzich, gdy wychodzili z centrum sportowo-medytacyjnego w Santa Barbara. Trzymali się za ręce, a Meghan była cała w uśmiechach. A przecież podobno nie lubi fotografów? Harry wydawał się jednak przygnębiony. "Ustawka" w celu ocieplenia wizerunku, a może naprawdę czarne chmury wiszące nad tą miłością zaczynają się rozwiewać? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń...

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatniego miesiąca. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczają.

Umm, the only person smiling here is Meghan Markle, Harry looks miserable. Another desperate move, by a desperate c-list actress watching her marketability, profitability & marriage crater under the weight of her own narcissism. https://t.co/jTcLdMj1Je— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) July 2, 2023

