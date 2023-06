Książę Harry znów bez Meghan Markle! Plotki o kryzysie prawdziwe?

Kim Kardashian zdradza swój ideał mężczyzny! To szok, co ją naprawdę podnieca

Książę Harry znowu pojawił się samotnie na imprezie. Meghan Markle zniknęła! Co się dzieje?

Czy w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego naprawdę źle się dzieje? Plotki na ten temat krążą od miesięcy. Podsyca je fakt, że chociaż jeszcze rok czy dwa lata temu książęta Sussexu byli nierozłączni, to ostatnio coraz rzadziej widuje się ich razem. Za to częściej osobno. Petronella Wyatt niedawno pisała, że jej znajomi regularnie widują Meghan Markle na imprezach w Los Angeles. Zawsze jest sama, bez męża. Z kolei prezenter Tim Dillon mówi dla "The Sun", że Meghan rozsyła SMS-y do znanych znajomych, błagając o spotkania i zaproszenia na imprezy. Kolejne doniesienia o samotnych eskapadach małżonków podsycają plotki o rzekomym kryzysie w ich związku. Najpierw to Meghan zaczęła imprezować bez męża, teraz Harry bryluje na trybunach podczas zawodów sportowych Warrior Games w San Diego. Wydawał się zrelaksowany i radosny. Meghan nigdzie nie było, choć przecież nie stroni od błysku fleszy. Ale gdy ostatnio pokazała się u boku Harry'ego na stadionie, odsunęła się, gdy mąż próbował ją pocałować...

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczają.

The Prince and the General: Harry chats with military royalty at Warrior Games https://t.co/wEPH3b2Olk pic.twitter.com/xZJy6MrKjo— Daily Mail US (@DailyMail) June 14, 2023

