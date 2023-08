Meghan Markle wyprowadziła się z domu?! "Mieszka w hotelowym pokoju"

Meghan Markle wyprowadziła się z domu i mieszka w hotelu? "Chce być potężnym graczem w Hollywood, a to nie jest kierunek, w którym Harry chciałby iść"

Amerykańskie i brytyjskie media rozpisują się od tygodni o rzekomym kryzysie małżeńskim u Sussexów. Hiszpańskie podawały nawet szokujące doniesienia o tym, że Meghan zażądała rozwodu, złożyła już dokumenty w sądzie i domaga się 80 milionów dolarów oraz wyłącznej opieki nad dziećmi. Póki co aż tak skrajne plotki się nie potwierdziły, jednak co i rusz pojawiają się nowe, też mówiące o kryzysie. Według showbiznesowej dziennikarki Kinsey Schofield po Hollywood krążą plotki, zgodnie z którymi Meghan wyprowadziła się z domu i obecnie mieszka w hotelu. Schofield powiedziała o tym w GB News. „Jedną z plotek jest to, że Meghan mieszka w apartamencie hotelowym naprzeciwko swojej agencji William Morris Endeavour i szuka nowych możliwości. Chce być potężnym graczem w Hollywood, a to nie jest kierunek, w którym Harry chciałby iść. Jak jakikolwiek związek może funkcjonować w taki sposób?" - pyta dziennikarka.

RadarOnline: "Podjęli decyzję o tymczasowym, nieoficjalnym rozstaniu"

Meghan Markle niedawno podpisała kontrakt z renomowaną hollywoodzką agencją talentów William Morris Endeavour, która reprezentowała takie gwiazdy, jak Dwayne Johnson, Adele czy Serena Williams. Z kolei RadarOnline ma na temat kryzysu u Sussexów jeszcze inne informacje. Amerykański plotkarski portal twierdzi, że książęca para co prawda nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji o rozwodzie, jednak obecnie jest w separacji. "Podjęli decyzję o tymczasowym, nieoficjalnym rozstaniu. Mają jednak nadzieję na odbudowę związku po kłopotach małżeńskich, które pojawiły się z powodu niepowodzeń" - pisze RadarOnline.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

https://t.co/UGl64hxpwC@kinseyschofield reports that Meghan 🕯️ Markle is allegedly staying in a hotel suite across the road from WME agency in LA.#MeghanMarkIeNoMannersNoClass #HarryAndMeghanAreFinished— Archie's special lemon cake (@Maryann49479023) July 25, 2023

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej