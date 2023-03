Książę Harry zaszokował króla Karola III. Trudno uwierzyć, czego zażądał

Meghan Markle i książę Harry stawiają warunki królowi Karolowi III. Polecą na koronację, ale chcą zrobić coś zaskakującego

Meghan Markle i książę Harry ku zdziwieniu wielu brytyjskich poddanych zostali zaproszeni na uroczystą koronację króla Karola III. Nowy monarcha zostanie koronowany 6 maja. O dziwo, mimo wielkiego konfliktu w brytyjskiej rodzinie królewskiej Meghan Markle i książę Harry otrzymali zaproszenie. Jednak zaproszenia nie obejmują ich dzieci, 4-letniego Archiego i półtorarocznej Lilibet, co argumentowane jest ich zbyt młodym wiekiem. Podobno Sussexowie nie mogą się z tym pogodzić i domagają się tego, by chociaż Archie został zaproszony. A jak pisze "New York Post", chcą również poświęcenia Archiemu chwili podczas uroczystej kolacji, ponieważ akurat 6 maja obchodzi on urodziny. To jednak nie wszystko!

Koronacja króla Karola III. Czego chcą książęta Sussex?

"Mirror" pisze, że książę Harry i Meghan Markle mają jeszcze jedno, bardzo zaskakujące żądanie wobec brytyjskiej rodziny królewskiej. Podobno mimo wielkiej wojny z tą instytucją i licznych na nią ataków... zażyczyli sobie, by mogli pojawić się na słynnym balkonie Pałacu Buckingham i niby nigdy nic pozdrawiać z niego poddanych. Na to Karol III z pewnością się nie zgodzi. Zapewne odmówi Meghan i Harry'emu obecności w tym prestiżowym miejscu, ponieważ nie są już pracującymi członkami rodziny królewskiej.

