Książę rzuci żonę dla kochanki?! "Spędzają ze sobą coraz więcej czasu"

Kochanka zajmie miejsce księżnej Charlene u boku księcia Alberta? Wojna o serce władcy Monako na salonach

Intrygi i romansie na salonach księcia Alberta od lat są przedmiotem gorących plotek. Władca Monako ma opinię jednego z największych playboyów wśród europejskich arystokratów. W 2011 roku wziął ślub z pływaczką Charlene Wittstock. Panna młoda na ślubie płakała - oficjalnie ze szczęścia, nieoficjalnie dlatego, że uniemożliwiono jej ucieczkę sprzed ołtarza i wywołanie skandalu. Potem plotki tylko narastały, ale zawsze były dementowane. Dziś Charlene od czasu do czasu pojawia się u boku męża. Tymczasem "Daily Mail" pisze, że Nicole Coste (51 l.) wieloletnia kochanka księcia Alberta i matka jego dorosłego syna Alexandra, przymierza się do zajęcia miejsca księżnej Charlene u boku władcy. Czarnoskóra eks stewardesa, dziś projektantka mody, jest coraz częstszym gościem u księcia. Zaprasza się ją na bale i gale fundacji Alberta. Romans Nicole z księciem trwał od 1997 do 2004 roku, kiedy to urodził się Alexander. Wtedy relacje stewardesy i władcy Monako na jakiś czas się ochłodziły, potem jednak Albert wyraźnie pojednał się z kochanką i nieślubnym dzieckiem.

Kochanka księcia: „Mieszkańcy Monako kochają mnie bardziej niż Charlene. Naprawdę mnie kochają i szanują"

Nicole nie stroni od pokazywania prywatnych zdjęć z 20-letnim synem i Albertem w mediach społecznościowych. "Wszystkiego najlepszego, Albercie. Świat rozpozna w Tobie Lojalnego, Godnego KRÓLA" - pieje z zachwytu 51-latka pod zdjęciami władcy. I nie ukrywa, że nie znosi Charlene, za to na sławę i chwałę ma niemałą chrapkę. „Mieszkańcy Monako kochają mnie bardziej niż Charlene. Naprawdę mnie kochają i szanują" - mówiła nawet Nicole w wywiadzie dla "Daily Mail", a pytana o kłopoty zdrowotne Charlene, odpowiadała bez ogródek: "Nie obchodzi mnie, co się z nią dzieje". Podobno Coste nie może wybaczyć Charlene, że podczas jej ślubu z Albertem umieściła kilkuletniego wówczas Alexandra w skrzydle pałacu przeznaczonym dla służby, a nie w komnatach.

Charlene Wittstock i książę Albert. Małżeństwo wstrząsane skandalami

Fatalny stan małżeństwa księcia i księżnej Monako to temat plotek, które krążą po świecie dosłownie od dnia ich ślubu w 2011 roku. Zapłakana Charlene nie wyglądała na szczęśliwą i podobno chciała uciec sprzed ołtarza... Potem zdawało się, że para jednak będzie razem. Charlene i Albert doczekali się dzieci, 8-letnich dziś bliźniąt Gabrielli i Jacquesa. Ale plotki o kolejnych zdradach i nieślubnych dzieciach znanego z hulanek i swawoli księcia powracały. A mniej więcej dwa lata temu skandal nabrał rumieńców. Charlene wyjechała do rodzinnego RPA, oficjalnie by doglądać swojej fundacji ratującej nosorożce. Wizyta przeciągnęła się niemal do roku, oficjalnie z powodu poważnej infekcji uniemożliwiającej podróże, na jaką zapadła księżna, nieoficjalnie - przez kolejnego nieślubnego potomka Alberta.

Is Prince Albert's former mistress edging into the gap left by absent Princess Charlene? Nicole Coste has been spending more time than ever with Monaco royal - amid reports his wife is 'living in Switzerland pic.twitter.com/6eeD8FMZAH— NEWS BLOG (@mrichardp411) September 4, 2023

