Książę William pozwie księcia Harry'ego?! "Jest bardzo zainteresowany"

Książę William chce pozwać księcia Harry'ego! Powodem oskarżenia o rasizm

Książę Harry swoją autobiografią "Spare" narobił masę zamieszania i skandali. Opisał ze szczegółami swoje życie rodzinne, w tym awantury z Williamem o Meghan Markle i moment, w którym doszło między braćmi do przepychanek. Już w 2021 roku wraz z żoną Meghan Markle oskarżali brytyjską rodzinę królewską o skłonności rasistowskie. Potem w tajemniczych okolicznościach Harry wycofał się z tego... Przestraszył się pozwu? Zdecydowanie może się go obawiać - twierdzi w "New Idea" źródło zbliżone do rodziny królewskiej. Podobno następca brytyjskiego tronu z rosnącym zainteresowaniem przygląda się procesowi, jaki wytoczyła Meghan za zniesławienie jej siostra przyrodnia Samantha Markle. William już od sławnych oskarżeń o rasizm u Oprah Winfrey myślał o pozwaniu brata, ale zabroniła mu tego królowa Elżbieta II. Monarchini zmarła 8 września i teraz nikt już nie powstrzyma Williama przed pójściem z bratem do sądu w związku z oskarżeniami o rasizm.

Samantha Markle żąda 60 tysięcy funtów odszkodowania. Bo Meghan powiedziała, że była jedynaczką

Wcześniej Meghan Markle została pozwana za zniesławienie przez siostrę przyrodnią Samanthę Markle. Jak podaje BBC, chodzi o wywiad, jakiego w 2021 roku książęta Sussex udzielili Oprah Winfrey. Meghan powiedziała tam, że dorastała jako jedynaczka. Wcześniej twierdziła, że ledwo zna Samanthę i nigdy nie miała z nią dużego kontaktu. Samantha uważa, że to kłamstwa i oszczerstwa, które godzą w jej dobre imię i według "indepedent" żąda 60 tysięcy funtów odszkodowania. Meghan chciała uniknąć przesłuchać, ale sąd na Florydzie nie wyraził na to zgody. W procesie cywilnym wytoczonym przez Samanthę Markle będą zeznawać i Meghan, i Harry.

Judge has ruled.We are going to Discovery! I will be testifying to expose Bouzy and his scams. Congratulations to @_SammyMarkle.Meghan and Harry will be deposed in Samantha Markle lawsuit https://t.co/TKwqVclIkC via @MailOnline— Nate The Lawyer (@NatetheLawyer) February 8, 2023

