Książę William przerywa milczenie! Szczere słowa o chorobie Kate i króla Karola III. To może zaskoczyć!

Książę William szczerze o chorobach księżnej Kate i króla Karola III! Ta przemowa zaskoczy wielu

Król Karol III walczy z rakiem, a informacje z tym związane nie schodzą z czołówek nie tylko brytyjskich gazet. 5 lutego wieczorem Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że u monarchy zdiagnozowano zmiany nowotworowe. Z nieoficjalnych doniesień na szczęście wynika, że raka wykryto w bardzo wczesnym stadium i zarówno pacjent, jak i lekarze są dobrej myśli. Ale szczególnie może niepokoić fakt, iż jednocześnie trzy ważne osoby z brytyjskiej rodziny królewskiej zapadły na zdrowiu. U księżnej Yorku Sary Ferguson także wykryto raka, a księżna Kate przechodzi rekonwalescencję po tajemniczej "operacji brzucha". Książę William ma teraz masę obowiązków! Postanowił ostatnio przerwać milczenie i odnieść się do dramatu w rodzinie królewskiej.

"Można śmiało powiedzieć, że ostatnie kilka tygodni były raczej "medyczne". Pomyślałem więc, że przyjdę na pogotowie lotnicze, żeby uciec od tego wszystkiego!"

Książę William wygłosił przemowę na temat choroby króla Karola III podczas imprezy charytatywnej, a konkretnie uroczystej kolacji zorganizowanej na rzecz londyńskiej organizacji Air Ambulance Charity w Raffles London w OWO (Old War Office).Na sali był zresztą obecny m.in. Tom Cruise. Słowa Williama mogą zaskoczyć, ale i podnieść na duchu. Książę często żartował i pozwalał sobie na czarny humor, co zdaje się wskazywać na to, że sytuacja jest opanowana. "Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować również za miłe wyrazy wsparcia dla Catherine i dla mojego ojca, szczególnie w ostatnich dniach. To wiele dla nas wszystkich znaczy. Można śmiało powiedzieć, że ostatnie kilka tygodni były raczej "medyczne". Pomyślałem więc, że przyjdę na pogotowie lotnicze, żeby uciec od tego wszystkiego!" - dowcipkował William. Oby jego dobry humor oznaczał, ze sprawy idą w dobrym kierunku!

The Prince of Wales thanked well-wishers on Wednesday for the “kind messages of support” for his wife and father, saying that they meant “a great deal to us all”. William was addressing a fundraising gala for the London Air Ambulance⬇️https://t.co/jEP6waqgKS— The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 7, 2024

