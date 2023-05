Księżna Kate stanęła oko w oko z mordercą! "Nożownik dźgnął ofiarę pięć razy"

Księżna Kate miała spotkanie z mordercą! Zabił w pociągu

Księżna Kate uważana jest za podporę brytyjskiej rodziny królewskiej. W trudnych czasach zarówno dla niej, jak i dla całego świata jest najlepszą reklamą monarchii. Dlatego wielu poddanych poczuło zimny dreszcz na wieść o tym, co ostatnio przeżyła uwielbiana małżonka księcia Williama. O sprawie pisze między innymi "Daily Star". Księżna Kate jak zwykle wybrała się z wizytą do organizacji charytatywnej jako jej królewska patronka. Action fof Children zajmuje się między innymi problematyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a jest to kwestia, którą Kate wiele razy się już zajmowała. Tym razem jednak było coś, o czym nie miała pojęcia!

Zabił człowieka jako 17-latek. Dziś pomaga innym

Jak pisze "Daily Star", szefem Action for Children jest... morderca po wyroku. Paul Carberry to nawrócony przestępca. Mając 17 lat, jeszcze w 1979 roku, był członkiem brutalnego gangu. Po kłótni o dziewczynę zadźgał w pociągu nożem 21-latka, zadając mu pięć ciosów i zamykając drzwi przedziału, tak by ofiara nie mogła uciec. Ranił też drugą osobę. Został aresztowany i osądzony, a gdy odsiedział swój wyrok, wziął udział w programie resocjalizacji młodych przestępców. W efekcie zaczął pracę w organizacji charytatywnej, a z czasem został jej szefem. Wygląda na to, że nie przedstawiał już zagrożenia dla księżnej. Uff...

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

To be fair, he's turned his life around https://t.co/x0yDutEtp3— Daily Star (@dailystar) May 27, 2023

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Dalej