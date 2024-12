Księżna Kate wycisnęła łzy z oczu! Rzadko ją taką widzimy

Wzruszające słowa i gesty księżnej Kate na spotkaniu świątecznym! "Jestem ogromnie wdzięczna"

Odkąd księżna Kate ogłosiła, że walczy z rakiem, a potem znów zaczęła pojawiać się publicznie, zaszły duże zmiany w jej zachowaniu i sposobie bycia - stwierdziła niedawno ekspertka od mowy ciała. Kate jest bardziej spontaniczna, emocjonalna, bardziej ludzka, o czym mówiła analizująca jej ostatnie wystąpienia Judi James. Teraz znów mogliśmy przekonać się o prawdziwości tych słów. Wraz z mężem, księciem Williamem i trójką dzieci księżna Kate pojawiła się w tłumie Brytyjczyków w Sandringham tuż po świątecznym nabożeństwie. Podczas wzruszającego spotkania przytulała chcących ją wesprzeć ludzi i dziękowała za wsparcie. Rozmawiała m.in. z pracownicą ośrodka terapii dla chorych na raka Macmillan Cancer Support. Kobieta powiedziała do Kate: „Chciałam tylko powiedzieć, że jesteś inspiracją dla wszystkich pacjentów”. Księżna odpowiedziała: „Ilość osób, które napisały do nas w tym roku, jest niezwykła i myślę, że temat raka naprawdę obchodzi wiele rodzin. Ludzie tacy jak ty wykonują całą ciężką pracę. Jestem ogromnie wdzięczna” - mówiła księżna. „Wszyscy cię wspieramy, nigdy o tym nie zapominaj” - dodał ktoś inny, a Kate dziękowała i obejmowała tych, którzy przyszli się z nią zobaczyć, a także przyjmowała prezenty dla swoich dzieci. Pozwoliła sobie też na żarcik. Gdy nieco się zagadała z przybyszami, William i dzieci zostali nieco z boku, czekając na nią. „Wygląda na to, że zgubiłam rodzinę” - powiedziała Kate.

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

Merry Christmas from the Wales family! The Prince and Princess of Wales were joined by their three children, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis for the festive celebrations: https://t.co/Kd63764bml pic.twitter.com/XRhsrmQwoq— British Vogue (@BritishVogue) December 25, 2024

