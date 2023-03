O planach 17-letniej Eleonory poinformowała we wtorek (14 marca) minister obrony Hiszpanii, Margarita Robles. Przekazała, że Eleonora Burbon, która w tej chwili uczy się w walijskim UWC Atlantic College, wkrótce wróci do swojego kraju i we wrześniu tego roku rozpocznie trzyletni kurs z zakresu wojskowości. Następczyni tronu na pierwszym roku swojej militarnej edukacji należeć będzie do grona słuchaczy Głównej Akademii Wojskowej w Saragossie, stolicy Aragonii. Kolejne dwa lata córka Filipa VI spędzi w akademiach wojskowych hiszpańskiej armii w Pontevedra i San Javier, gdzie znajdują się uczelnie marynarki wojennej oraz sił powietrznych. W tych samych ośrodkach uczył się w przeszłości obecny hiszpański monarcha - przekazuje PAP.

Hiszpańska księżniczka wzdycha do piłkarza? "Zeszyty pełne jego zdjęć"

Okazuje się, że decyzja o powrocie do Hiszpanii jest dyktowana miłością. W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, że Eleonora podobno zakochała się na zabój w klubowym koledze Roberta Lewandowskiego, młodziutkim zawodniku FC Barcelony, Pablo Martínie Gavirze (18 l.), znanym jako Gavi. "Księżniczka Asturii uczęszcza do Atlantic School w Glamorgan w Walii, gdzie uczyła się większość członków rodziny królewskiej. Podobno jej szkolne zeszyty pełne są zdjęć Gaviego, a ona jest w nim szaleńczo zakochana" - pisały wówczas hiszpańskie portale. Księżniczka wraca do Hiszpanii, by być bliżej niego?

Hiszpania. Gavi przekazał swoją koszulkę księżniczce?

Gavi podobno odwzajemnia uczucie. Hiszpańskie media plotkarskie przypominają, że w listopadzie podczas mundialu w Katarze król Filip VI otrzymał podczas spotkania z piłkarzami Hiszpanii reprezentacyjną koszulkę z autografem Gaviego. Koszulka była niewielkich rozmiarów, co sugeruje, że była przeznaczona właśnie dla Eleonory. Będzie coś z tego?

📺 TV en DIRECTO | Margarita Robles: "La princesa de Asturias, al igual que hizo Su Majestad el Rey, realizará una formación militar y se incorporará este mismo año, pasando por los tres ejércitos". pic.twitter.com/X7WGFtmLbx— EL PAÍS (@el_pais) March 14, 2023

