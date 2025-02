i Autor: Volodymyr Zelenskyy/x.com Atak na szkołę w Sudży

Wojna na Ukrainie

Kto zbombardował szkołę pełną ludzi? Ukraina i Rosja oskarżają się nawzajem

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 12:10

Co najmniej cztery ofiary i czworo rannych, około stu osób pod gruzami. To bilans krwawego ataku na szkołę w Sudży obwodzie kurskim w Rosji. Bomba lotnicza spadła na budynek pełen ukrywających się cywilów wczoraj, 1 lutego. To teren kontrolowany przez armię ukraińską, regularnie atakowany przez próbujących go odbić Rosjan. Ukraina podała wczoraj, że bombę zrzucili Rosjanie, teraz Rosjanie mówią, że za atak odpowiada Ukraina.