Minuta po wyborze: sakramentalne „Accepto”

W momencie, gdy wybrany kardynał zdobywa wymagane dwie trzecie głosów, dziekan Kolegium Kardynalskiego zadaje mu pytanie: – Czy przyjmujesz wybór na biskupa Rzymu? Jeśli padnie odpowiedź: „Accepto”, rozpoczyna się pontyfikat. Następnie przyszły papież wybiera imię – gest o głębokim znaczeniu duchowym i symbolicznym. To pierwsza decyzja jako Ojciec Święty.

Kardynał Dziwisz nie bierze udziału w konklawe! Dlaczego?

Konklawe 2025, Sala Łez: chwila ciszy, wzruszenia i białej sutanny

Wybrany papież udaje się do tzw. Sali Łez – małego pokoju przylegającego do Kaplicy Sykstyńskiej. Tam, w samotności, zakłada po raz pierwszy biały strój papieski. W garderobie czekają trzy komplety sutann w różnych rozmiarach. To moment symbolicznego zerwania ze świeckim życiem. Właśnie dlatego to pomieszczenie często staje się miejscem wzruszeń – stąd jego nazwa.

Hołd kardynałów: pierwszy gest jedności

Po przygotowaniu, nowy papież powraca do Kaplicy, gdzie kardynałowie-elektorzy kolejno składają mu hołd. Pocałunek dłoni, przyklęknięcie, objęcie – każdy gest wyraża posłuszeństwo i wspólnotę. Choć świat jeszcze nic nie wie, Kościół już ma pasterza.

Biały dym i dzwony: znak dla świata

Gdy papież przyjął wybór, a formalności dobiegają końca, nad Kaplicą Sykstyńską unosi się biały dym – symbol wyboru. W tej samej chwili rozbrzmiewają dzwony Bazyliki św. Piotra. Miliony ludzi wstrzymują oddech.

Habemus Papam! Papież jeszcze w cieniu

Na balkon Loggii Błogosławieństw wychodzi kardynał protodiakon i ogłasza: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” Nazwisko i wybrane imię nowego papieża padają po łacinie. Świat dowiaduje się, kto został 266. następcą św. Piotra – ale papież jeszcze milczy.

Pierwsze słowa i błogosławieństwo Urbi et Orbi

Chwilę później nowy papież wychodzi na balkon. Przemawia, często skromnie, a potem udziela błogosławieństwa „Urbi et Orbi” – „Miastu i Światu”. Obejmuje ono również tych, którzy uczestniczą w nim za pośrednictwem transmisji. To pierwsza modlitwa nowego pontyfikatu, pełna ciszy, wzruszenia i duchowej siły.

Za kulisami: spotkania, decyzje, milczenie

Po zejściu z balkonu nowy papież spotyka się z najbliższymi współpracownikami. Podpisuje pierwsze dokumenty, ustala datę inauguracji i wybiera, kiedy i gdzie zamieszka – choć najczęściej pozostaje na kilka dni w Domu św. Marty.

Msza inaugurująca: objęcie urzędu publicznie

Kilka dni po wyborze odbywa się uroczysta msza inaugurująca pontyfikat. Papież otrzymuje paliusz i Pierścień Rybaka – symbole władzy duchowej. Wówczas nie ma już wątpliwości – Ojciec Święty nie tylko został wybrany, ale i przyjął rolę przewodnika Kościoła na całym świecie.

Poniżej galeria zdjęć: Konklawe

KS.P.ŚLIWIŃSKI: W KONKLAWE NIE UCZESTNICZYŁO NIGDY TAK WIELU KARDYNAŁÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.