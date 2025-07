Kupią dom papieża Leona XIV! Już teraz ciągną tam pielgrzymki

Skromny rodzinny domek papieża Leona XIV celem pielgrzymek. Władze wioski Dolton w USA chcą kupić budynek

To właśnie w tym niepozornym domu wychowywał się Robert Prevost, czyli papież Leon XIV. Niewielki budynek w miejscowości Dolton w amerykańskim stanie Illinois stał się celem pielgrzymek. Wierni i kierujący się zwyczajną ciekawością turyści tłumnie przybywają tam, by zobaczyć dom na własne oczy i zrobić sobie z nim zdjęcie. Bo chociaż papież urodził się w Chicago, to dorastał właśnie w Dolton. To tutaj chodził do szkoły podstawowej i uczęszczał na msze do kościoła St. Mary of the Assumption. Władze wioski Dolton postanowiły zakupić rodzinny dom papieża Leona XIV, chcąc zrobić finansowy użytek z niespodziewanej popularności, jaką zaczęła się cieszyć kompletnie nieznana dotychczas w świecie miejscowość. Nie wszystkim mieszkańcom się to podoba, uznając, że są ważniejsze wydatki, ale burmistrz uważa całą sytuację za wielką okazję. "Możemy albo wykorzystać ten moment, który niesie potencjał na przyszłość, albo pozwolić, by dom trafił w ręce inwestora. Chciałbym, aby nasza społeczność skorzystała z tej okazji" – przekonuje burmistrz Jason House.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

