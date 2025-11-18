Lawina zmiażdżyła dom. 32-latek zginął, ratując kobietę

Lawina błotna zabiła dwie osoby we Włoszech i zniszczyła miasteczko w regionie Friuli-Wenecja Julijska

Kataklizm w malowniczym włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska na północy kraju! Po ulewach, podczas których błyskawicznie spadło 30 centymetrów deszczu, rzeka Torre wystąpiła z brzegów. Zalewała wsie i miasteczka, a w jednej z miejscowości zeszła lawina błotna. Żywiołem zostały dotknięte Versa, Brazzano i nie tylko, woda wdarła się do setek domów. Część mieszkańców ewakuowano, wielu szukało ratunku na dachach, skąd zabierano ich helikopterami. W nocy z niedzieli na poniedziałek zwały błota i wielka fala runęły z wzgórza San Giorgio na budynki w Brazzano di Cormons. Zmiażdżyły między innymi trzypiętrowy budynek. Jak podaje włoska agencja informacyjna Ansa, 32-letni Quirin Kuhnert z Bawarii mieszkający od lat we Friuli, próbował uratować sąsiadkę Guerrinę Skocaj (+83 l.) i przypłacił to życiem.

ZOBACZ TEŻ: Tragiczna śmierć Polki w Kenii! "Uderzyła ogromna fala"

Region Friuli-Wenecja Julijska wprowadził stan wyjątkowy. Wielka akcja ratunkowa po kataklizmie

Zostawił żonę w bezpiecznym miejscu i ruszył razem z innym mieszkańcem na ulicę, by ostrzec sąsiadów. Zdołali obudzić jedną z kobiet – wybiegła z domu boso, w piżamie. Ale gdy dotarli do drzwi starszej pani, było już za późno. Kiedy próbowali dostać się do 83-latki, lawina błota uderzyła z taką siłą, że Quirin – stojący na schodach, chcąc dostać się do okna – został natychmiast porwany i zasypany. Jego towarzysz został z kolei odrzucony i przeciągnięty przez masę ziemi. Przeżył, choć z ciężkimi obrażeniami. Ciało bohaterskiego Quirina odnaleziono dopiero po 12 godzinach. Do poszukiwań skierowano strażaków z całej północy Włoch, psy, specjalistyczne zespoły i helikopter. Region Friuli-Wenecja Julijska wprowadził stan wyjątkowy. Gubernator Massimiliano Fedriga złożył kondolencje rodzinom zmarłych, a premier Giorgia Meloni rozmawiała z lokalnymi władzami, dziękując służbom za pracę w ekstremalnych warunkach.

Firefighters in Italy search for two people missing after a mudslide tore through a home overnight in Brazzano di Cormons.A woman and a 35-year-old German man remain unaccounted for. One person has already been rescued. pic.twitter.com/l6nO7oyukx— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2025

Sonda Byłeś/aś kiedykolwiek we Włoszech? Tak Nie Wybieram się

È stato trovato il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua casa a Brazzano di Cormons (Gorizia). Prima di mettersi in salvo ha tentato di salvare un'anziana, anche lei dispersa. #ANSA https://t.co/IuyJP2IdwT pic.twitter.com/nTo9eMjODw— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 17, 2025

Quiz z języka włoskiego. Czy wiesz, co oznaczają te podstawowe słówka? Brawa za 20 punktów! Pytanie 1 z 20 grazie przepraszam dziękuję proszę Następne pytanie