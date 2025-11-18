Tragiczna śmierć Polki w Kenii! "Uderzyła ogromna fala"

Smutne wiadomości docierają z Kenii. Kilka dni temu zginęła tam Polka, która zaledwie dzień wcześniej przyleciała do tego afrykańskiego kraju na wymarzone wakacje. Grażyna Janina B. kąpała się w Oceanie Indyjskim z grupą rodaków, gdy nagle nadeszła "ogromna fala", jak relacjonuje kenijski portal the-star.co.ke. Niestety, polskiej turystki nie udało się uratować.

Grażyna Janina B. zginęła na wakacjach w Kenii. Została zmieciona przez wielką falę na oceanie

Tragiczna śmierć Polki na wymarzonych wakacjach w Kenii! O zdarzeniu napisał kenijski portal the-star.co.ke. Dramat rozegrał się w ostatni piątek, 14 listopada. Grażyna Janina B. przyleciała do Kenii z grupą innych polskich turystów zaledwie dzień wcześniej, miała zakończyć podróż do Afryki 27 listopada. Wszyscy poszli na popularną plażę Diani w hrabstwie Kwale. Zdecydowali się wypłynąć łodzią na Ocean Indyjski. Chcieli popływać w pięknej, błękitnej wodzie. Niestety, tam doszło do tragedii. "Wybrali się na plażę lokalnego kurortu nad oceanem, aby popływać, gdy uderzyła w nią ogromna fala, zeznali świadkowie" - relacjonuje portal the-star.co.ke. Polce nie udało się utrzymać na powierzchni wody. Pozostałym członkom grupy nic się nie stało.

Nie tylko Polka utonęła niedawno w tej części Kenii. Zapowiedziano nowe środki bezpieczeństwa

Ciało wyłowiono z wody i zaplanowano sekcję zwłok, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku. Lokalna policja chce wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa po tragedii polskiej turystki, m.in. pozwolenie na pływanie tylko w towarzystwie przewodnika oraz regularne patrole na plażach. Jak informują kenijskie media, nie tylko Polka utonęła w tym rejonie w ostatnich dniach, znaleziono też ciała dwóch mężczyzn, najprawdopodobniej także ofiar oceanu.

