Pożar autokaru z pielgrzymami! "42 osoby spłonęły, jedna przeżyła"

Katastrofa autokaru z pielgrzymami w Arabii Saudyjskiej. Spłonęły 42 osoby, jedna przeżyła

Tragiczne doniesienia z Arabii Saudyjskiej! W nocy z niedzieli na poniedziałek, 17 listopada, autokar przewożący grupę pielgrzymów z Indii zderzył się w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach z cysterną wiozącą paliwo - podał portal „Gulf News”. Oba pojazdy stanęły w płomieniach, autokar spłonął błyskawicznie i doszczętnie. Niestety, niemal nikt nie przeżył. Zginęły 42 osoby, ocalała tylko jedna. Wśród ofiar są dzieci. Kim byli pielgrzymi? To wyznawcy islamu, których odsetek w zdominowanym przez hinduistów społeczeństwie Indii wynosi obecnie 14,4 proc. W Arabii Saudyjskiej odbywali tak zwaną umrę, czyli rodzaj pielgrzymki. Byli akurat w drodze z Mekki do Medyny. W chwili wypadku zapewne większość z nich spała.

Premier Indii wypowiedział się o katastrofie. Obiecał "wszelką możliwą pomoc"

Premier Indii Narendra Modi na wieść o tragicznym wypadku w Arabii Saudyjskiej zamieścił na ten temat krótki tekst w mediach społecznościowych: "Jestem głęboko zasmucony wypadkiem w Medynie z udziałem obywateli Indii. Moje myśli są z rodzinami, które straciły swoich bliskich. Modlę się o szybki powrót do zdrowia wszystkich rannych. Nasza Ambasada w Rijadzie i Konsulat w Dżuddzie zapewniają wszelką możliwą pomoc. Nasi urzędnicy pozostają również w bliskim kontakcie z władzami Arabii Saudyjskiej".

