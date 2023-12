Lekarz odurzał pacjentki i je gwałcił! 33-latek stanął przed sądem

Znany lekarz z Nowego Jorku masowo odurzał i gwałcił pacjentki. 61 zarzutów dla 33-latka. Przed sądem zboczeniec się wystraszył

"Seryjny gwałciciel i absolutnie najgorszego rodzaju drapieżnik seksualny" - tak Melinda Katz, prokurator okręgowy Queens, nazwała przed sądem Zhi Alana Chenga (33 l.). Rusza proces w sprawie, która wstrząsnęła nie tylko Nowym Jorkiem. Szanowany gastroenterolog okazał się zboczeńcem. Niepozorny Zhi Alan Cheng według prokuratury masowo odurzał i gwałcił pacjentki, a także swoją partnerkę i inne kobiety zapraszane do mieszkania. Ataki nagrywał telefonem. Wpadł, gdy jego dziewczyna znalazła szokujące filmy i zawiadomiła policję. Mężczyzna usłyszał aż 61 zarzutów. W ostatni wtorek, 19 grudnia pojawił się przed Sądem Najwyższym Queens. Wyglądał na przygnębionego, wpatrywał się w ziemię. Zarzuty dotyczą siedmiu kobiet, ale ofiar może być więcej. Chodzi o trzy pacjentki szpitala w wieku od 19 do 47 lat, które zdaniem śledczych lekarz miał odurzyć i zgwałcić w okresie od czerwca 2021 do maja 2022 roku, a także parę innych kobiet, które z kolei oskarżyły mężczyznę o gwałty dokonane w jego mieszkaniu w Queens w latach 2020-2022. Prokuratorzy uważają, że gwałcił na Manhattanie, w San Francisco, Las Vegas i w Tajlandii. Bez wątpienia zarzutów może być ostatecznie jeszcze więcej.

Szokujące odkrycie partnerki lekarza gwałciciela. Znalazła film, na którym widać ją nieprzytomną. Potem zobaczyła inne kobiety

Prawdziwe oblicze zboczeńca zostało ujawnione dzięki jego ówczesnej partnerce. Pewnego dnia pod koniec 2022 roku kobieta nabrała podejrzeń, że w jej otoczeniu dzieje się coś dziwnego. Obudziła się oszołomiona i pamiętała, że jej partner przyłożył jej do twarzy jakiś wacik. Znalazła telefon Chenga i zajrzała do środka. To, co tam zobaczyła, kompletnie ją zaszokowało. Znalazła film, na którym ujrzała siebie samą, nieprzytomną i gwałconą przez własnego partnera. Szukała dalej i zorientowała się, że filmów jest więcej i przedstawiają one kilka różnych kobiet, w tym pacjentek w szpitalu. One również były nieprzytomne, a Zhi Alan Cheng na nagraniach gwałcił je i molestował seksualnie. Kobieta poszła na policję i machina ruszyła. Policja znalazła w domu podejrzanego narkotyki, w tym fentanyl, ketaminę, LSD i różne środki znieczulające, jak również dziesiątki nagrań. "Zbrodnie popełnione przez tę osobę są ohydne, nikczemne i stanowią fundamentalną zdradę naszej misji i zaufania naszych pacjentów. Jesteśmy zbulwersowani i głęboko zasmuceni tym, co przeżyły te ofiary i ich rodziny" - głosi oświadczenie szpitala New York-Presbyterian. Lekarz oczywiście został zwolniony.

