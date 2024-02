Lekarze urwali dziecku głowę podczas porodu! Doczepili ją i udawali, że dziecko urodziło się martwe

Papież Franciszek otwarcie o zgorszeniu i homoseksualistach. "To hipokryzja!"

Makabryczny proces w Stanach Zjednoczonych! Młoda kobieta i jej mąż oskarżają pewien szpital w Riverdale w stanie Georgia o to, że pracujący w nim lekarze doprowadzili do koszmarnej śmierci ich pierwszego dziecka w trakcie porodu. Do dramatu doszło w lipcu 2023 roku. Jessica Ross (21 l.) i Treveon Isaiah Taylor senior (21 l.) nie mogli doczekać się przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Zaczął się poród i po 10 godzinach główka dziecka pojawiła się na zewnątrz. Ale reszta noworodka utknęła w drogach rodnych kobiety. Chłopczyk zaklinował się tam ramionami. Lekarka ciągnęła za główkę z całej siły, czego świadkiem miał być zespół pielęgniarek.

Lekarze udawali, że dziecko nie ma urwanej głowy? Pracownicy zakładu pogrzebowego powiedzieli o wszystkim matce

Po ponad trzech godzinach zdecydowano się na cesarskie cięcie, a potem lekarze oznajmili załamanej kobiecie, że dziecko nie żyje i przynieśli jej ciało owinięte ściśle w beciki, jednocześnie naciskając na kremację i brak sekcji zwłok. Kobieta podejrzewała, że coś się nie zgadza, ale prawdziwy szok przeżyła, gdy rozmawiała z pracownikami domu pogrzebowego. Powiedzieli jej, że dziecko miało oderwaną głowę i z tego powodu odradzili jej oglądanie zwłok. Oboje rodzice pozwali szpital Southern Regional Medical Center i twierdzą, że tuż po makabrycznym porodzie medycy postawili główkę na reszcie ciała i przywiązali ją becikami, tak by ukryć prawdę o tym, co zrobili. Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia i odrzuca oskarżenia. Tymczasem okazuje się, że biuro lekarza sądowego hrabstwa Clayton ma inne zdanie na ten temat. Śmierć dziecka w szpitalu uznano za zabójstwo, o czym poinformowali pozywający podczas konferencji prasowej. Jessica i Treveon złożyli pozew przeciwko lekarce Tracey St. Julian, jej praktyce położniczej, pielęgniarkom i lekarzom zaangażowanym w poród oraz całemu szpitalowi.

It’s been close to seven months since Jessica Ross went into labor at Southern Regional Medical Center in Clayton County expecting to go home with a healthy baby boy. Instead, that time has been filled with grief and pain. https://t.co/pFPbznWnZk— Atlanta Journal-Constitution (@ajc) February 7, 2024

