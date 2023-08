"Lekarze urwali dziecku głowę podczas porodu". Szokujące oskarżenia matki. Nowe fakty!

Co tam się stało?!

Taki był The Tig

Putin przygotowuje się do wojny z NATO? "Nie wyklucza starć zbrojnych"

Matka oskarża szpital o to, że na porodówce urwano głowę jej dziecku. 21-latka i jej mąż pozywają klinikę, szpital nie przyznaje się do winy

Makabryczny proces w Stanach Zjednoczonych! Młoda kobieta i jej mąż oskarżają pewien szpital w Riverdale w stanie Georgia o to, że pracujący w nim lekarze doprowadzili do koszmarnej śmierci ich pierwszego dziecka w trakcie porodu. Do dramatu doszło miesiąc temu, na początku lipca. Jak pisze Daily Mail, Jessica Ross (21 l.) i Treveon Isaiah Taylor senior (21 l.) nie mogli doczekać się przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka, chłopca. Kobieta trafiła na porodówkę i początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Zaczął się poród i główka dziecka pojawiła się na zewnątrz. Ale reszta noworodka utknęła w drogach rodnych kobiety. Chłopczyk zaklinował się tam ramionami. Według Jessiki już wtedy prosiła o cesarskie cięcie, ale jej prośby nie zostały wysłuchane, zaś lekarka ciągnęła za główkę z całej siły, czego świadkiem miał być zespół pielęgniarek.

Lekarze udawali, że dziecko nie ma urwanej głowy? Pracownicy zakładu pogrzebowego powiedzieli o wszystkim matce

Po ponad trzech godzinach zdecydowano się na cesarskie cięcie, a potem lekarze oznajmili załamanej kobiecie, że dziecko nie żyje i przynieśli jej ciało owinięte ściśle w beciki, jednocześnie naciskając na kremację i brak sekcji zwłok. Kobieta podejrzewała, że coś się nie zgadza, ale prawdziwy szok przeżyła, gdy rozmawiała z pracownikami domu pogrzebowego. Powiedzieli jej, że dziecko miało oderwaną głowę i z tego powodu odradzili jej oglądanie zwłok. Oboje rodzice pozywają szpital Southern Regional Medical Center i twierdzą, że tuż po makabrycznym porodzie medycy postawili główkę na reszcie ciała i przywiązali ją becikami, tak by ukryć prawdę o tym, co zrobili. Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia i odrzuca oskarżenia.

Sonda Czy znasz kobietę, która cierpi/cierpiała na depresję poporodową? Tak Nie Trudno powiedzieć

Georgia mom Jessica Ross whose baby was 'decapitated' during birth claims doctor failed to tell her - and says her little boy's 'head was propped onto his body when she held him for the first time' https://t.co/YWoHDkRHzf pic.twitter.com/3haoGkUesH— Daily Mail US (@DailyMail) August 10, 2023

QUIZ z wiedzy ogólnej 2023 - odpowiedz na pytania w leniwy dzień Pytanie 1 z 11 Jaki pseudonim ma Youtuber, który zostawił walizkę z pieniędzmi pod domem dziecka? Tromba Budda Boxdel Friz Dalej