Wielkie zmiany w życiu DiCaprio?! Fani patrzą na jego dziewczynę i są w szoku!

Leonardo DiCaprio ożeni się z Vittorią Ceretti?! Na palcu modelki wypatrzono pierścionek i może on być zaręczynowy

Leonardo DiCaprio (50 l.) przez całe życie zmieniał modelki u swego boku dosłownie setki razy, jeśli nie tysiące. Od pół roku łączony jest z Vittorią Ceretti i plotkuje się, że to coś poważnego, choć także o rzekomych skokach w bok gwiazdora "Titanica". A może to tylko plotki i DiCaprio niebawem... stanie na ślubnym kobiercu?! Takie pogłoski pojawiły się po tym, jak paparazzi przyłapali aktora na romantycznej randce ze swoją aktualną dziewczyną Vittorią Ceretti (26 l.). Gdy zdjęcia z tego spotkania obiegły świat, fani aktora oszaleli. Wygląda na to, że w życiu DiCaprio mogą niebawem zajść wielkie zmiany. Otóż na palcu włoskiej modelki wypatrzono okazałą biżuterię, a to przecież właśnie na tym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy. Już wcześniej plotkowano, iż DiCaprio wbrew pozorom marzy już tylko o statecznym życiu domowym. Według tajemniczego informatora "The Sun" właśnie dlatego aktor rozstał się z Camila Morrone (26 l.), z którą spotykał się aż cztery lata. „To Camila zerwała z Leo, ponieważ chciał, żeby była w domu i rodziła dzieci, a ona chce robić karierę. Doszedł do takiego momentu w swoim życiu, że chce założyć rodzinę" - donosił zagadkowy informator.

Leonardo DiCaprio. Z kim się spotykał? Lista partnerek

Kiedy zaczęła spotykać się ze starszym o 23 lata Leonardo DiCaprio, Camila Morrone miała 20 lat. Historia miłosnego życia aktora była już wówczas niezwykle bogata. W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego do dziś nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do 2022 roku. potem gwiazdor spotykał się m.in. z Gigi Hadid, Lottie Moss.

Are Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti engaged?? Leonardo DiCaprio, 49 and his girlfriend Vittoria Ceretti, 25 showed off a silver ring on her wedding finger on Tuesday during a lunch outing in Los Angeles.🎥 BACKGRID pic.twitter.com/v4oU0yTiM9— Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2024

