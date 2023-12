Szok! Ujawniono prawdę o Leonardo DiCaprio. To nie jest tak, jak myślicie

Szokująca prawda o Leonardo DiCaprio i jego romansach. Tego nikt się nie spodziewał!

Leonardo DiCaprio raz po raz gości na łamach plotkarskich portali. Za każdym razem wiadomość jest podobna - aktor ma nową dziewczynę, imprezował z paroma naraz, rzucił tę, a związał się z tamtą. Trudno nadążyć za życiem uczuciowym gwiazdora "Titanica". DiCaprio uchodzi za szalonego playboya, który nie myśli o jutrze, a tylko o krótkim romansach. A jaka jest cała prawda? Teraz ujawniło to "The Sun"! W czterech ścianach Leo zamienia się w kogoś innego i ma inne pragnienia, niż mogłoby się wydawać. O co chodzi?! Otóż podobno Leonardo marzy o żonie i dzieciach, lecz jego partnerki chcą kariery, a nie roli kury domowej. Według tajemniczego informatora "The Sun" właśnie dlatego aktor rozstał się z Camila Morrone (26 l.), z którą spotykał się aż cztery lata. „To Camila zerwała z Leo, ponieważ chciał, żeby była w domu i rodziła dzieci, a ona chce robić karierę. Doszedł do takiego momentu w swoim życiu, że chce założyć rodzinę. Ale Camila pracuje nad realizacją swoich marzeń od 16 roku życia, kiedy wystąpiła w filmie Jamesa Franco Bukowski. Leo nie zrobił nic dla jej kariery" - ujawnia zagadkowe źródło.

Leonardo DiCaprio. Z kim się spotykał? Lista partnerek

Kiedy zaczęła spotykać się ze starszym o 23 lata Leonardo DiCaprio, Camila Morrone miała 20 lat. Historia miłosnego życia aktora była już wówczas niezwykle bogata. W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego do dziś nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do 2022 roku. potem gwiazdor spotykał się m.in. z Gigi Hadid, Lottie Moss i Vittorią Ceretti.

Here’s The Real Reason Why Leonardo DiCaprio And Camila Morrone Reportedly Broke Up https://t.co/o4axtfcG6h— SheFinds (@shefinds) September 25, 2022

