Lew rzucił się na mężczyznę! Mocne nagranie w sieci

Przyszedł do znajomego w odwiedziny, zaatakował go lew! Wideo pokazuje dramatyczne chwile

Ataki dzikich zwierząt na ludzi zdarzają się raczej w lesie, w wioskach schowanych gdzieś w buszu albo w ogrodach zoologicznych, kiedy ktoś wskoczy na wybieg lwa czy tygrysa. Ale ta sytuacja była bardzo nietypowa! Mrożące krew w żyłach wideo, które pojawiło się w sieci, przedstawia atak lwa... w domowych pieleszach. Wszystko dlatego, że pewien mieszkaniec miasta Lahore w Pakistanie postanowił trzymać lwa w domu niczym psa czy kota. I to nie w żadnej klatce, tylko ot tak, zwyczajnie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kiedy znajomi przyszli do miłośników domowej hodowli lwów w odwiedziny, sytuacja zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. Zostało to uwiecznione na strasznym wideo nakręconym telefonem. Co się wydarzyło?

Powalony na podłogę mężczyzna przeraźliwie krzyczał, a właściciel drapieżnika z innymi znajomymi rzucili się na ratunek

Na filmie widzimy, jak młody mężczyzna odwiedzający właściciela lwa chce zrobić zwierzęciu zdjęcie. Zapewne chodziło o selfie, którym mógłby się potem pochwalić. Ale lew najwyraźniej nie miał na to wszystko najmniejszej ochoty i rzucił się na gościa! Powalony na podłogę mężczyzna przeraźliwie krzyczał, a właściciel drapieżnika z innymi znajomymi rzucili się na ratunek. "Nie rób mi krzywdy, przestań, Simba!" - woła przerażona ofiara domowego lwa, ale drapieżnik robi się tylko coraz bardziej agresywny. W końcu mężczyznom udaje się go odciągnąć, a zaatakowany gość w szoku podnosi się z podłogi i skarży na poszarpane ubranie. Wygląda na to, że mężczyźnie jakimś cudem nic poważnego się nie stało, jak podaje "The Sun", trafił jednak do szpitala z raną ręki.

Oh teri ki..😱😱😱😱This is a Pakistani who has a tame lion. He invited his friends over and suddenly the lion attacked one of them and bit him 😰 pic.twitter.com/0PjSG2L3pe— Funny Tweet (@pinboy93) November 17, 2024

